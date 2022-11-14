Директор ТОО "АНК-Энерго" обманул бюджет более чем на 600 млн тенге

В Жамбылской области осужден директор ТОО «АНК-Энерго» за уклонение от уплаты налогов в бюджет, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства Казахстана по финансовому мониторингу.

Департамент АФМ по Жамбылской области проводил досудебное расследование в отношении директора ТОО «АНК-Энерго» Б.Т. Тулькибаева по факту уклонения от уплаты налогов в бюджет почти на 601,5 млн тенге.

В результате приговором суда Тулькибаев признан виновным, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года.

В ходе досудебного расследования арестовано имущество товарищества на 285,8 млн тенге.