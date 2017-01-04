Директор ЦРУ назвал действия России в Сирии "тактикой выжженной земли"

Директор Центрального разведывательного управления США Джон Бреннан в интервью PBS заявил, что Россия придерживается в Сирии тактики выжженной земли, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на Lenta.ru.
"Российская тактика выжженной земли, которую они применяли в Сирии, привела к разрушениям и гибели тысяч и тысяч невинных людей. США никогда бы не сделали такого ни в одном вооруженном конфликте", – заявил он телеканалу.
Россия с начала своей военной кампании в Сирии неоднократно обвинялась Западом в нанесении авиаударов по мирным жителям. Также некоторыми масс-медиа высказывались предположения, что истинной, а не декларируемой целью российских сил является поддержка лояльного Кремлю Башара Асада, а вовсе не борьба с ДАИШ.