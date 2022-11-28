Директор ЖСК похитила 287 млн тенге вкладчиков и скрылась за границей

Общество

Дом МЖК "Талисман", будучи признанный проблемным объектом строительства в Астане, был достроен другим застройщиком.

Фото: Kazpravda.kz

Суд №2 Есильского района города Астаны вынес обвинительный приговор в отношении директора ЖСК, похитившей деньги дольщиков в особо крупном размере, сообщает Kazpavda.kz.

"Являясь директором ЖСК "Жеңіс Премиум Астана", обвиняемая получила от 94 дольщиков деньги на строительство МЖК "Талисман", и не завершив строительство дома, похитила вверенные ей 287 млн тенге, скрывшись за пределами Казахстана. Дом МЖК "Талисман", будучи признанный проблемным объектом строительства в Астане, был достроен другим застройщиком в рамках государственной программы "НурлыЖер", - говорится в материалах дела.

Прокурор просил назначить обвиняемой наказание по ст.189 ч.4 п.2 УК  8 лет лишения свободы.

Все потерпевшие в связи с получением квартиры отказались от предъявления иска по возмещению материального ущерба, по мере наказания оставили на усмотрение суда.

Подсудимая свою вину не признала, она и ее защитники просили оправдать ее.

Смягчающим уголовную ответственность и наказание обстоятельствами являются наличие малолетнего ребенка у подсудимой.

Как отметили в суде, уголовное правонарушение, предусмотренное статьёй 189 ч.4 п.2 УК относится к тяжким преступлениям. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишение свободы сроком от 7 до 12 лет.

"Суд, принимая во внимание личность обвиняемой, ранее не судимой, позицию потерпевшей стороны, признал её виновной в совершении хищения чужого имущества, вверенной ей, путем растраты в особо крупном размере (ст.189 ч.4 п.2 УК)", - сообщили в пресс-службе.

Суд приговорил директора ЖСК к 7 годам лишения свободы, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с привлечением инвесторов долевого, паевого строительства, создания ЖСК сроком на 5 лет.

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