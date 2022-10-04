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Происшествия
Директора филиала Қазтеміртранс осудили за коррупцию в Костанае

Директор костанайского филиала АО «Қазтеміртранс» осужден за коррупцию, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства Казахстана по противодействию коррупции.

3 октября 2022 года суд №2 города Костаная вынес обвинительный приговор директору костанайского филиала АО «Қазтеміртранс» Б. Усабекову и директору ТОО «Вадиса М» С. Таирову. Они обвинялись в получении и даче взятки за беспрепятственную и ускоренную поставку грузовых вагонов, уточнили в Антикоре.

Усабекову назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы в учреждении средней безопасности. Этим же приговором по факту дачи взятки Таирову назначен штраф в размере 20-кратной суммы взятки – 24 млн тенге, отметили в Антикоррупционной службе.

Осужденные пожизненно лишены права занимать должности на государственной службе.

Приговор не вступил в законную силу.

 

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