Директора камерного оркестра в ЗКО обвиняют в хищении 13 млн тенге, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на ktk.kz
.
"Гульжан Алиева, по версии следствия, шесть лет подряд присваивала себе зарплату двух несуществующих артистов. Она издала фиктивные приказы о приеме на работу мертвых душ, начисляла им зарплату, командировочные и не скупилась на премиальные. А потом все забирала себе. В итоге, как посчитали следователи, вышло более 13 миллионов", – передает телеканал.
В отношении руководителя оркестра заведено дело по двум статьям Уголовного кодекса – ст. 189 часть 4 (присвоение или растрата вверенного чужого имущества в особо крупном размере) и статья 361 часть 1 (злоупотребление должностными полномочиями лицом, уполномоченным на выполнение госфункций).
В информации уточняется: финансируется оркестр за счет областного акимата. В настоящее время Алиева находится под арестом.