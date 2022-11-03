Директора компании задержали за многомиллионное мошенничество в Уральске

Директора строительной компании, обманом выманившего у клиента 21 млн тенге, задержали в городе Уральске, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram Департамента полиции Западно-Казахстанской области.

21 млн тенге житель Уральска заплатил директору строительной компании в качестве предоплаты за таунхаус, но в итоге остался без денег и элитного жилья.

Деньги предприниматель «выуживал» с доверчивого горожанина с декабря 2021 года по сентябрь 2022-го.

По данному факту ведется досудебное расследование по части 3 уголовной статьи «Мошенничество».