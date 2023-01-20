Директора парка "Медеу" уличили во взяточничестве

По информации Антикора, он получил 1,5 млн тенге от предпринимателя за подписание актов выполненных работ.

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Сотрудники алматинского департамента Антикоррупционной службы пресекли коррупционную деятельность должностных лиц в сфере экологии города, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Так, в систематическом получении взяток был изобличен заместитель руководителя Управления экологии и окружающей среды г.Алматы.

Установлено, что он получил от представителей бизнеса более 12 млн тенге за подписание актов выполненных работ по ранее заключенным договорам о государственных закупках по проведению экологического мониторинга автотранспортных средств на экологических постах.

Кроме того, в совершении коррупции уличено руководство подведомственной организации акимата – «Государственный региональный природный парк «Медеу».

В ходе оперативно-розыскных мероприятий были добыты доказательства о получении руководителем природного парка взятки в сумме 1,5 млн тенге от предпринимателя за подписание актов выполненных работ в рамках договоров по санитарной рубке и обрезке деревьев, проинформировали в Антикоре.