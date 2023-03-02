Труп мужчины и раненную ножом женщину обнаружили в квартире в Астане
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В одной из квартир города Астаны обнаружили труп мужчины, отсюда же в больницу госпитализировали женщину с ножевыми ранениями, передает корреспондент Kazpravda.kz.
26 февраля на канал 102 Департамента полиции Астаны поступило сообщение о том, что в квартире жилого дома обнаружен труп мужчины, а в больницу с ножевыми ранениями была доставлена женщина.
По факту начато досудебное расследование, назначены необходимые экспертизы.
В полиции отметили, что согласно статье 201 УПК РК иные сведения не подлежат разглашению.
Между тем в СМИ появилась информация, что якобы это была семейная ссора, в ходе которой жена (директор одной из столичных школ) убила мужа.