​Дирижер – маэстро Пласидо Доминго

Аида Ахметова

25-й Всемирный конкурс оперного искусства, учрежденный великим оперным певцом и дирижером Пласидо Доминго, сос­тоится с 24 по 29 июля на сцене Astana Opera.

– Театр подготовил к ЭКСПО-2017 яркую программу, в числе мероприятий и «Опералия». Вклад маэст­ро Доминго в мировое оперное искусство неоценим, и сотрудничать с личностью такого масштаба – большая честь для нас, – сказал директор Astana Opera Галым Ахмедьяров.

В Астану прибудут 40 талант­ливых вокалистов в возрасте от 18 до 32 лет из разных стран. Предварительный отбор ведется по электронным заявкам, сам конкурс пройдет в три тура и завершится гала-концертом финалистов в сопровождении симфонического оркестра Astana Opera под управлением самого маэстро Доминго.

Столичный театр посетил вице-президент «Опералии» Альваро Доминго.

– Новый современный оперный театр Астаны оборудован по последнему слову техники, – отметил он. – Впечатляют высокий уровень хора и оркестра, а также позитивный настрой каждого сотрудника. Надеюсь, что плодотворная совместная работа в течение следующих месяцев сделает этот выпуск «Опералии» еще более успешным, чем предыдущие.

Конкурс впервые прошел в Париже в 1993 году на сцене Гранд-опера. С тех пор «Опералия» ежегодно проводится в разных странах на самых престижных площадках. В их числе – миланский Ла Скала, лондонский Ковент-Гарден, Королевский театр в Мадриде… Среди победителей прошлых лет – нынешние звезды мировой оперной сцены Джойс ДиДонато, Роландо Виллазон, Эрвин Шротт, Соня Йончева, Нина Штемме и другие.

Общий призовой фонд «Опералии» составляет от 180 000 долларов. Ознакомиться с условия­ми конкурса можно на сайте http:⁄⁄www.operaliacompetition.org.

Популярное

Все
Читайте также

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]