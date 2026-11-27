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Высшая аудиторская палата Казахстана (ВАП) завершила государственный аудит эффективности мер регулирования рынка труда, в том числе в сфере трудовой миграции и обеспечения занятости населения. Его итоги подведены на заседании под председательством Алихана Смаилова.

Проверка охватила деятельность министерства труда и социальной защиты населения, комитета миграционной службы МВД РК, центра развития трудовых ресурсов и профильных региональных ведомств за период с 2023 года по первое полугодие 2026 года.

Аудиторы отметили, что в этот период ситуация на рынке труда республики оставалась стабильной. В частности, в 2023-2025 годах число занятых увеличилось почти на 239 тыс. человек, а уровень безработицы снизился с 4,7% до 4,6%.

Вместе с тем проверка ВАП выявила проблемы с качеством занятости, дисбаланс спроса и предложения рабочей силы, недостатки в механизмах госрегулирования рынка труда и ряд других проблемных вопросов, требующих решения.

Так, некоторые положения стратегических документов и мероприятия в данной сфере недостаточно увязаны с ожидаемыми результатами. К примеру, одной из приоритетных задач является увеличение к 2029 году числа качественных рабочих мест до 3,8 млн, однако механизмы ее достижения не обеспечивают согласованной работы центральных и местных госорганов.

Минтруда также не обеспечен полноценный мониторинг того, как соисполнители выполняют мероприятия. В результате отдельные меры отражаются в отчетности как выполненные, хотя фактические результаты не подтверждены.

Недостатки выявлены и в прогнозировании потребности в трудовых ресурсах. Из-за отсутствия актуальной методики, единых подходов и необходимых исходных данных прогнозы недостаточно обоснованны и их сложно использовать при планировании подготовки кадров и мер содействия занятости.

Основная часть расходов на содействие занятости по-прежнему приходится на субсидирование рабочих мест. В 2025 году на рассмотренные меры направлено свыше 163 млрд теңге: 89% из них на субсидируемую занятость и только 2% – на профессиональное обучение.

Имеются проблемы и с трудоустройством отдельных социально уязвимых категорий населения, включая лиц с инвалидностью, детей-сирот и лиц, состоящих на учете службы пробации.

В сфере трудовой миграции аудиторы обнаружили недостатки в учете и мониторинге как самих миграционных процессов, так и результативности мер по добровольному переселению граждан и кандасов. В частности, не отслеживается в полной мере, трудоустроились ли переселенцы, остались ли они в принимающих регионах и работают ли по полученной специальности. Из-за этого сложно оценить долгосрочный эффект мер и эффективность использования бюджетных средств.

Отдельное внимание в ходе аудита уделено качеству информационного обеспечения рынка труда. Выявлены недостатки в работе информационных систем и межведомственном обмене данными, а отдельные показатели занятости недостаточно достоверны, так как нет единых подходов к формированию и проверке данных.

Кроме того, Национальная система квалификаций по-прежнему не обеспечивает своевременного обновления требований к специалистам. А расширение платформенной занятости не сопровождается полноценной системой ее учета и регулирования.

Всего аудиторы установили финансовые нарушения на сумму 471 млн теңге, неэффективное планирование – на 519 млн теңге.

Выявлено 476 нарушений процедурного характера и 91 системный недостаток.

Аудит показал, что необходимо повысить качество стратегического планирования, развить систему прогнозирования потребности в трудовых ресурсах, сделать меры содействия занятости более адресными и результативными с учетом реальных потребностей экономики и регионов, улучшить управление трудовой миграцией, а также усилить межведомственную координацию и повысить достоверность статистических данных.

По итогам проверки выработаны рекомендации по устранению всех выявленных недостатков. Их исполнение будет на контроле ВАП.