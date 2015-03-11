Свежий выпуск Дискриминация по внешности Олег ТАРАН

Гадкие утята?

Как отмечал в своей книге французский социолог Жан-Франсуа, социальное неравенство на Западе сопровождает человека с ранних лет. При этом первый фактор дискриминации основывается на классовой принадлежности. Впрочем, нередко срабатывают и чисто психологические аспекты, когда отношение к ребенку начинает вырабатываться исходя из его внешности.

Преподаватель в школе инстинктивно больше обращает внимания на привлекательного ребенка. Дескать, раз он красивый, значит – хороший, умный. И наоборот, если не красивый, значит, – гадкий. Конечно, такие предрассудки возникают, чаще всего, безотчетно. Однако на маленького человека они порой оказывают разрушительное воздействие.

Допустим, ребенок, обделенный красивой внешностью, совершает в школе какую-то оплошность. Многочисленные исследования поведения преподавателей показывают: они сочтут его скверным и будут в своих последующих действиях исходить из того, что он трудный, беспокойный и наверняка опять выкинет что-нибудь эдакое. Наказание окажется более жестоким, но хуже всего, что ребенок сам начнет считать себя «трудным» и станет вести себя соответствующим образом. Ведь наше «я» формируется под взглядами других.



Родись красивым

Социальные психологи Лайза Слэттери Уокер и Тоня Фреверт из университета Северной Каролины в американском городе Шарлотт провели анализ всех работ по этой тематике за несколько десятилетий и пришли к неожиданным выводам. На поверхностном уровне красота действительно способна ослеплять – наше подсознание, ориентируясь на внешние характеристики, подсказывает, что и в других отношениях природа, должно быть, конкретного человека не обделила.

Таким образом, откровенная дискриминация по внешности нередко начинается с детства и сопровождает человека всю жизнь. К примеру, при приеме на работу многие руководители требуют от кандидатов обязательное предоставление фото. Это и неудивительно, ведь лишь 7% общего впечатления от человека складывается от разговора с ним, а в расчет прежде всего идут внешность и голос. Например, слишком высокий голос раздражает, неприязнь может вызвать и то, как человек одет.

Что интересно, в США красивое личико при определении оклада выступает эквивалентом полутора лет обучения в университете. Исследование американских социологов, проведенное среди выпускников курсов делового управления, показало, что между наиболее и наименее красивыми студентами группы разница в зарплате составляла 10–15% (за всю рабочую карьеру, таким образом, набегало порядка 230 тыс. долларов).

С одной стороны, наличие в штате красавцев и красавиц особенно важно в профессиях, связанных с контактами с пуб­ликой, ведь красота привлекает больше клиентов и приносит большую выгоду. С другой, работодатели оправдывают такую разборчивость не этим фактором, а тем, что «обычных» служащих компании также привлекает красивая внешность их коллег. От этого зависит настрой в коллективе. А ведь известно, что команда, в которой отношения складываются гармонично, работает более эффективно, чем та, где процветают ссоры.

Внешность имеет значение даже в суде. Привлекательные подсудимые чаще получают менее жесткие или даже оправдательные приговоры, а симпатичные истцы имеют больше шансов выиграть дело и отсудить крупную сумму.



Обратный эффект

И все же жизненный путь красивых представителей человечества в зависимости от обстоятельств может быть и не устлан розами.

Как уже отмечалось, начиная со школы или университета симпатичные школьники и школьницы, студенты и студентки расцениваются преподавателями как более умные и способные, что отражается на их оценках. С одной стороны, педагоги уже тем самым закладывают первый «камень» в «фундамент» будущей некомпетентности красавиц и красавчиков. Более того, они духовно развращают молодых людей, превращая их в лентяев и приспособленцев, которые исходят из того, что результата можно добиться не упорным трудом, а смазливым личиком и манипуляцией человеком, которому ты понравился.

С другой стороны, такая ситуация как минимум повод для зависти и напряженных отношений в классе или группе. Кому понравится, когда его оценивают гораздо ниже лишь потому, что он «рылом не вышел»? И появляются у красоток непримиримые невзрачные враги-соперницы, а у красавчиков, соответственно, противники из числа сильной половины человечества.

Далее. Красота красоте – рознь. Привлекательные мужчины, к примеру, считаются хорошими лидерами, которые способны повести за собой коллектив, подсознательно внушить сотрудникам уверенность в успех, стимулировать, как говорится, одним взглядом.

Однако в отношении красивых женщин могут сработать и сексистские предрассудки – их реже берут на ответственные высокие посты, полагая, что успеха красавицы добились вовсе не упорным трудом и знаниями, а исключительно внешностью.

Другой момент. Симпатичные представители обоих полов сталкиваются с ревностью – одно из исследований показало, что если рабочее собеседование проводит человек одного с вами пола, то он или она может отказать вам в найме, если сочтет, что вы более привлекательны.

Есть и еще более опасная ловушка: красота может обмануть вашего врача. Красивая внешность подсознательно ассоциируется со здоровьем, поэтому если симпатичный человек заболевает, его болезнь нередко не воспринимают всерьез.

И еще – жизнь в ореоле красоты может оказаться одинокой. В 1975 году исследователи выяснили, что на тротуаре прохожие отодвигаются в сторону подальше, когда пропускают красивую женщину – возможно, в знак уважения, но дистанция при этом все равно сохраняется. Красота создает мощную проекцию в визуальном пространстве, но это может заставить окружающих думать, что к ее носителю не подойдешь.

Кроме того, служба интернет-знакомств OKCupid недавно сообщила, что пользователи с идеально красивыми лицами на фотографиях имеют меньше шансов найти себе пару, чем те, у кого внешность попроще. Возможно, потенциальные ухажеры просто пугаются.



«Невзрачный» итог

«Подводные камни» подобной политики предпочтения по внешности заключаются в том, что люди, наделенные красотой, могут оказаться начисто обделенными деловыми качествами. Положившись на свою неотразимость, они будут существовать в компании, как говорят, «красоваться», не стараясь при этом привнести что-то новое, не развиваясь и не интересуясь карьерным ростом. Но даже будучи некомпетентными, такие индивидуумы, благодаря природному шарму, все-таки устраиваются в жизни, по большому счету, не принося никакой пользы ни своей фирме, ни обществу в целом.

Но это еще не все. Такие экземпляры, волей-неволей, переходят дорогу более способным и талантливым конкурентам, что в конечном итоге не может не сказаться на работе как небольших компаний, так и целых отраслей. Привлекательность все же хороша в индустрии моды и красоты, где она, действительно, самый важный критерий, а для других сфер – все-таки важней профессионализм, деловые качества, стремление к росту и совершенствованию.

Но пока западные руководители будут считать внешность важнейшим качеством сотрудника, некрасивые люди вряд ли преуспеют. А те из них, кто чего-то добьется в жизни, будут вынуждены сражаться и преодолевать огромные препятствия, чтобы сделать карьеру.