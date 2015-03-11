Свежий выпуск
Дискриминация по внешности
Олег ТАРАН
Гадкие утята?
Как отмечал в своей книге французский социолог Жан-Франсуа, социальное неравенство на Западе сопровождает человека с ранних лет. При этом первый фактор дискриминации основывается на классовой принадлежности. Впрочем, нередко срабатывают и чисто психологические аспекты, когда отношение к ребенку начинает вырабатываться исходя из его внешности.
Преподаватель в школе инстинктивно больше обращает внимания на привлекательного ребенка. Дескать, раз он красивый, значит – хороший, умный. И наоборот, если не красивый, значит, – гадкий. Конечно, такие предрассудки возникают, чаще всего, безотчетно. Однако на маленького человека они порой оказывают разрушительное воздействие.
Допустим, ребенок, обделенный красивой внешностью, совершает в школе какую-то оплошность. Многочисленные исследования поведения преподавателей показывают: они сочтут его скверным и будут в своих последующих действиях исходить из того, что он трудный, беспокойный и наверняка опять выкинет что-нибудь эдакое. Наказание окажется более жестоким, но хуже всего, что ребенок сам начнет считать себя «трудным» и станет вести себя соответствующим образом. Ведь наше «я» формируется под взглядами других.

Родись красивым
Социальные психологи Лайза Слэттери Уокер и Тоня Фреверт из университета Северной Каролины в американском городе Шарлотт провели анализ всех работ по этой тематике за несколько десятилетий и пришли к неожиданным выводам. На поверхностном уровне красота действительно способна ослеплять – наше подсознание, ориентируясь на внешние характеристики, подсказывает, что и в других отношениях природа, должно быть, конкретного человека не обделила.
Таким образом, откровенная дискриминация по внешности нередко начинается с детства и сопровождает человека всю жизнь. К примеру, при приеме на работу многие руководители требуют от кандидатов обязательное предоставление фото. Это и неудивительно, ведь лишь 7% общего впечатления от человека складывается от разговора с ним, а в расчет прежде всего идут внешность и голос. Например, слишком высокий голос раздражает, неприязнь может вызвать и то, как человек одет.
Что интересно, в США красивое личико при определении оклада выступает эквивалентом полутора лет обучения в университете. Исследование американских социологов, проведенное среди выпускников курсов делового управления, показало, что между наиболее и наименее красивыми студентами группы разница в зарплате составляла 10–15% (за всю рабочую карьеру, таким образом, набегало порядка 230 тыс. долларов).
С одной стороны, наличие в штате красавцев и красавиц особенно важно в профессиях, связанных с контактами с пуб­ликой, ведь красота привлекает больше клиентов и приносит большую выгоду. С другой, работодатели оправдывают такую разборчивость не этим фактором, а тем, что «обычных» служащих компании также привлекает красивая внешность их коллег. От этого зависит настрой в коллективе. А ведь известно, что команда, в которой отношения складываются гармонично, работает более эффективно, чем та, где процветают ссоры.
Внешность имеет значение даже в суде. Привлекательные подсудимые чаще получают менее жесткие или даже оправдательные приговоры, а симпатичные истцы имеют больше шансов выиграть дело и отсудить крупную сумму.

Обратный эффект
И все же жизненный путь красивых представителей человечества в зависимости от обстоятельств может быть и не устлан розами.
Как уже отмечалось, начиная со школы или университета симпатичные школьники и школьницы, студенты и студентки расцениваются преподавателями как более умные и способные, что отражается на их оценках. С одной стороны, педагоги уже тем самым закладывают первый «камень» в «фундамент» будущей некомпетентности красавиц и красавчиков. Более того, они духовно развращают молодых людей, превращая их в лентяев и приспособленцев, которые исходят из того, что результата можно добиться не упорным трудом, а смазливым личиком и манипуляцией человеком, которому ты понравился.
С другой стороны, такая ситуация как минимум повод для зависти и напряженных отношений в классе или группе. Кому понравится, когда его оценивают гораздо ниже лишь потому, что он «рылом не вышел»? И появляются у красоток непримиримые невзрачные враги-соперницы, а у красавчиков, соответственно, противники из числа сильной половины человечества.
Далее. Красота красоте – рознь. Привлекательные мужчины, к примеру, считаются хорошими лидерами, которые способны повести за собой коллектив, подсознательно внушить сотрудникам уверенность в успех, стимулировать, как говорится, одним взглядом.
Однако в отношении красивых женщин могут сработать и сексистские предрассудки – их реже берут на ответственные высокие посты, полагая, что успеха красавицы добились вовсе не упорным трудом и знаниями, а исключительно внешностью.
Другой момент. Симпатичные представители обоих полов сталкиваются с ревностью – одно из исследований показало, что если рабочее собеседование проводит человек одного с вами пола, то он или она может отказать вам в найме, если сочтет, что вы более привлекательны.
Есть и еще более опасная ловушка: красота может обмануть вашего врача. Красивая внешность подсознательно ассоциируется со здоровьем, поэтому если симпатичный человек заболевает, его болезнь нередко не воспринимают всерьез.
И еще – жизнь в ореоле красоты может оказаться одинокой. В 1975 году исследователи выяснили, что на тротуаре прохожие отодвигаются в сторону подальше, когда пропускают красивую женщину – возможно, в знак уважения, но дистанция при этом все равно сохраняется. Красота создает мощную проекцию в визуальном пространстве, но это может заставить окружающих думать, что к ее носителю не подойдешь.
Кроме того, служба интернет-знакомств OKCupid недавно сообщила, что пользователи с идеально красивыми лицами на фотографиях имеют меньше шансов найти себе пару, чем те, у кого внешность попроще. Возможно, потенциальные ухажеры просто пугаются.

«Невзрачный» итог
«Подводные камни» подобной политики предпочтения по внешности заключаются в том, что люди, наделенные красотой, могут оказаться начисто обделенными деловыми качествами. Положившись на свою неотразимость, они будут существовать в компании, как говорят, «красоваться», не стараясь при этом привнести что-то новое, не развиваясь и не интересуясь карьерным ростом. Но даже будучи некомпетентными, такие индивидуумы, благодаря природному шарму, все-таки устраиваются в жизни, по большому счету, не принося никакой пользы ни своей фирме, ни обществу в целом.
Но это еще не все. Такие экземпляры, волей-неволей, переходят дорогу более способным и талантливым конкурентам, что в конечном итоге не может не сказаться на работе как небольших компаний, так и целых отраслей. Привлекательность все же хороша в индустрии моды и красоты, где она, действительно, самый важный критерий, а для других сфер – все-таки важней профессионализм, деловые качества, стремление к росту и совершенствованию.
Но пока западные руководители будут считать внешность важнейшим качеством сотрудника, некрасивые люди вряд ли преуспеют. А те из них, кто чего-то добьется в жизни, будут вынуждены сражаться и преодолевать огромные препятствия, чтобы сделать карьеру.

Популярное

Все
Уникальные материалы об истории Казахстана привезли из-за границы
Указ Президента Республики Казахстан
Съемки художественного фильма о Магжане Жумабаеве начались в Петропавловске
Назван средний размер пенсии на июнь в Казахстане
Необходимость перезагрузки экономической политики Казахстана обсудили эксперты
Закон Республики Казахстан
Указ Президента Республики Казахстан
Газ подвели... Завозим уголь?
Страны СНГ приняли план совместных мер по реагированию на текущие вызовы
Хозяева – мы сами. А спрос тогда с кого?
Прививка от бюрократии
Банковская система Казахстана сохраняет существенный запас ликвидности и капитала
Сказка на льду
Очень дорогая «решала»
Каждый может помочь
Нужна поддержка казахстанцев
Едкий дым беспечности
Референдум – только первый шаг
Мастера ракетки
Семь дней в седле
Закон РК «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан»
Известные казахстанцы высказались о прошедшем референдуме
Дефицит казахстанского газа через три года спрогнозировал министр энергетики
Шура спел на улице в Нур-Султане
Евросоюз выступил с заявлением о референдуме в Казахстане
Что осталось от Аральского моря, показал космонавт с борта МКС
Просьбы солдат прислать деньги на продукты объяснил министр обороны Казахстана
Обращение Касым-Жомарта Токаева к народу Казахстана – полный текст
Наука как решающий фактор развития Казахстана
Цены на бензин марки АИ-95 могут вырасти в Казахстане
Появилось видео последнего прыжка казахстанца для ролика в TikTok в Актау
Exit poll: 76,7% опрошенных казахстанцев поддержали поправки в Конституцию
Планы по запрету вейпов разъяснили в Миннацэкономики
Выплаты по беременности и родам планируют увеличить в Казахстане
Что говорят эксперты об итогах референдума в Казахстане
Доставила "испанский чизкейк": справившую нужду в лифте девушку арестовали в Нур-Султане
Поддержка казахстанцев и развитие страны
О погоде по Казахстану на 7-9 июня рассказали синоптики
"Раскачать ситуацию" в Казахстане на фоне референдума не удалось, а хотелось...
Шаги по реальной диверсификации экономики Казахстана озвучил Токаев
Прогноз погоды на лето в Казахстане представили синоптики
Казахстанцы штурмуют автосалоны на фоне запуска новой кредитной программы
Знаменитый мавзолей Ахмета Яссауи оказался в зоне риска
Касым-Жомарт Токаев провел встречу с представителями бизнеса – самое главное
Между Казахстаном и Россией возобновляется курсирование поездов – расписание
Четыре казахстанских вуза вошли в мировой рейтинг Times Higher Education
Казахстанцев попросили не паниковать по поводу автокредитов
Экс-аким Кульсары объяснил скандальное видео с "закладкой наркотиков"
Отцу погибшего от рук террористов казахстанского солдата подарили автомобиль
Известные казахстанцы высказались о роли референдума в дальнейшей судьбе страны
В Казахстане в очередной раз переносят сроки введения GPP
Лев Лещенко получил ИИН в алматинском ЦОНе
Как отразятся на жизни казахстанцев новые поправки в Конституцию
Алихан Смаилов дал поручения по внедрению 5G в Казахстане
Коллекция средневековых монет заставляет по-новому взглянуть на прошлое Казахстана
Мошенники завлекают казахстанцев акциями компании "KAZ Minerals"
Кто из казахстанцев не сможет участвовать в программе льготного автокредитования
Отверткой в сердце: очевидцы рассказали об убийстве пассажира такси в Каскелене
ОСМС: мифы и реальность
Ситуация в Таджикистане может потребовать ввода военного контингента ОДКБ

Читайте также

Свежий выпуск
Семь дней в седле
Свежий выпуск
Каждый может помочь
Свежий выпуск
Яркий мир
Свежий выпуск
Зерна хватит! Но какого качества?

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]