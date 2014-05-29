Дискуссия в онлайн-режиме

В своих выступлениях ученые отметили этапы становления ЕАЭС, основные задачи и принципы Евразийского экономического союза, успехи казахстанской экономики в условиях глобализации и обострения конкуренции, торгово-экономические отношения Казахстана с другими членами ТС, отношение к процессу евразийской интеграции мирового сообщества... Было подчеркнуто, что объединение призвано способствовать вхождению каждой страны-участницы в число наиболее развитых государств на основе взаимной экономической выгоды.

Участие Казахстана в Евразийском экономическом союзе отвечает национальным интересам нашей страны, обеспечивая отечественных производителей дополнительными рынками сбыта, способствует созданию новых рабочих мест, модернизации производства, повышению конкурентоспособности товаров, подчеркнули участники онлайн-встречи.

Жубаныш БАЙГУРИНОВ, Актобе