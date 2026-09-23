Disney+ перезапустит мультсериал о Черном Плаще

Disney+ запустил производство нового мультсериала о Черном Плаще — Кряке Лапчатом (Дрейк Маллард в оригинале), который спустя 35 лет вновь выйдет на борьбу с преступностью, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Известия

Изображение сгенерировано нейросетью Gemini

Над проектом работают создатели из Point Grey Pictures и Disney при участии автора оригинального мультсериала Тэда Стоунса. Об этом сообщили на сайте стримингового сервиса.

«Новая творческая команда определенно добавила динамики и юмора, сохранив при этом душевность, свойственную проектам Disney», — поделился Стоунс.

По сюжету Черный Плащ провел долгие годы в мире, где о нем никто не слышал. Вернуться к прежней миссии ему поможет подросток Даки, знающий историю героя. Вместе они вновь столкнутся со старыми противниками, включая Антиплаща и Мегавольта, а также встретятся с прежними союзниками.

Как уточняется, главного супергероя озвучит Марк Хэмилл. В состав команды также вошли Сет Роген, Лиззи Каплан, Лилимар и другие артисты.

Оригинальный мультсериал «Черный Плащ» выходил с 1991 по 1995 год и включал 91 эпизод. Проект стал одним из популярных произведений Disney и позднее получил продолжение в виде видеоигр, комиксов и появления персонажа в новых версиях «Утиных историй».

Ранее журнал Variety сообщил, что компания Disney анонсировала начало работы над третьей частью анимационной франшизы «Зверополис». Решение о производстве новой части было принято на фоне успеха «Зверополиса 2», который стал самым кассовым анимационным фильмом в истории компании, собрав в мировом прокате $1,8 млрд.