Дисплей расскажет обо всем Свежий выпуск 585 Марина МИХАЙЛОВА, Алматы

Инфокиоск – это современная справочно-информационная служба на базе сенсорного дисплея для самообслуживания населения. Теперь горожане и гости мегаполиса, покупая в таких киосках прессу или товары, смогут воспользоваться в их зоне услугой Wi-Fi, получить справку о достопримечательностях и истории города, прочитать афишу событий, узнать о курсах валют, погоде, расписании передвижения транспорта. Вся информация предоставляется бесплатно на трех языках – казахском, русском и английском.

В ближайшее время планируется расширение проек­та в рамках сети киосков «Дауыс». До конца года в различных частях города будет установлено 50 информационных терминалов. По сообщению организатора проекта – ТОО «Городские цифровые витрины», такой инфокиоск может стать аппаратной основой для оплаты электронных платежей, проведения розыгрышей и получения призов, покупки товаров и получения скидок, скачивания различных приложений на мобильные телефоны...



