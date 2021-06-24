Дистанционная работа узаконена – Сенат принял закон
Лаура Тусупбекова
Сенат Парламента РК на пленарном заседании принял поправки по вопросам совершенствования правового регулирования дистанционной работы, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.
Как сообщалось ранее, проект Закона Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в Трудовой кодекс Республики Казахстан по вопросам совершенствования правового регулирования дистанционной работы" разработан в целях совершенствования и регулирования трудовых отношений, связанных с дистанционной работой.
Предлагается введение понятий "дистанционная работа", "комбинированная дистанционная работа", регламентировать порядок направления на дистанционную работу работников, осуществляющих служебные обязанности без заключения трудового договора (государственные служащие, военнослужащие, сотрудники специальных государственных и правоохранительных органов), ввести возможность использования комбинированного режима работы, при котором совмещается дистанционная и обычная работа с учетом специфики деятельности.
Кроме того, предлагается закрепить нормы по установлению в индивидуальном трудовом договоре фиксированного учета рабочего времени при дистанционной форме работы, в течение которого работник должен находиться в режиме доступности для связи с работодателем, а также ввести по соглашению сторон возможность применения режима гибкого рабочего времени.
Поправки депутатов включают уточнение перечня средств, предоставляемых работодателем работнику, выполняющему трудовые функции дистанционно, включая оборудование, программно-технические средства, средства коммуникации (средства связи), услуги связи, средства защиты информации и иные средства в соответствии с актом работодателя, а также уточнение места выполнения дистанционной работы.
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