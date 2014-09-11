Дистанционное исследование судом вещдоков планируется ввести в Казахстане

Политика
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Эльмира Киргеева
Фото с сайта rg.ru
С принятием данного законопроекта в Казахстане будет введена норма, предусматривающая дистанционное исследование судом вещественных доказательств, передает корреспондент Kazpravda.kz. 

"Сокращается время по предъявлению встречного иска. Данная норма обязывает ответчика ответственно готовиться к судебному процессу, тем самым будет исключена возможность затягивания им рассмотрения дела со ссылкой на необходимость его предъявления. Вводится дистанционное исследование доказательств и заслушивания объяснений участвующих в деле лиц с помощью средств видеосвязи. Предусматривается возможность рассмотрения судами общей юрисдикции дел, отнесенных к подсудности специализированных межрайонных судов по делам несовершеннолетних", – сказал председатель Надзорной судебной коллегии по гражданским и административным делам Верховного суда РК Елис Абдыкадыров.

В целом законопроектом также оговаривается внесение поправок в 9 законодательных актов: Гражданский процессуальный кодекс, Уголовно-процессуальный кодекс, Кодекс об административных правонарушениях, Бюджетный и Налоговый кодексы, законы "О региональном финансовом центре города Алматы", "О Высшем судебном совете Республики Казахстан", "О защите прав потребителей" и др.
Так, в Гражданский процессуальный кодекс (ГПК) вносятся поправки, предусматривающие порядок и особенности рассмотрения дел по упрощенной схеме, и вводится новая глава, детально регламентирующая процедуру заключения мирового соглашения, его форму и содержание, порядок его исполнения.

В целях поощрения сторон к мирному разрешению спора заключение мирового соглашения включено в перечень оснований для возврата государственной пошлины, предусмотренного ст. 548 Кодекса РК "О налогах и других обязательных платежах в бюджет". В Закон "О Высшем судебном совете РК" вносятся поправки, регламентирующие критерии, учитываемые при отборе кандидатов на должности председателей судов, председателей судебных коллегий и судей. 

Кроме того, по словам Абдыкадырова, предусматривается возможность подачи обращений в суд и выдачи судом актов в форме электронных документов. Устанавливается госпошлина за подачу апелляционных, конституционных жалоб и ходатайств об оспаривании судебного акта.
"50% от суммы госпошлин будут уплачены при подаче иска. Вводятся ограничения подсудности дел Верховного суда, устанавливается право председателей Верховного суда на внесение представления о пересмотре дела в порядке судебного надзора", – добавил он.  

Законопроект, отметил председатель Надзорной коллегии, направлен на обеспечение эффективной своевременной защиты нарушенных прав и законных интересов граждан и юридических лиц. "Вводится упрощенная форма искового производства по несложным делам. К ним предлагается отнести споры о взыскании денежных сумм, не превышающих для юридических лиц 500 МРП, для индивидуальных предпринимателей и физических лиц – 100 МРП, а также споры, основанные на представленных истцом документах, устанавливающих денежные обязательства ответчика, или на документах, подтверждающих задолженность по договору", – сказал он.

Устанавливается перечень дел с обязательным предварительным досудебным порядком разрешения спора. Это – споры в сфере защиты прав потребителей, брачных, семейных отношений, наследственного права, трудового законодательства, профинтеллектуальной собственности, о взыскании сумм по договору. 

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