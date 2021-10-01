Дистанционное обучение сделало знаменитым учителя математики из Коcтанайской области

Общество
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Мария Шило, Коcтанайская область
Год дистанционного обучения для учителя математики Каната Есенгулова стал продуктивным: его ученик победил на международном конкурсе, а сам педагог записал рекордное количество уроков для республиканского телеканала. Но он больше ценит возможность взаимодействовать с учениками офлайн.

Цифры

137 уроков, 7 месяцев, 9 командировок в Нур-Султан. Уроки учителя математики из костанайской школы № 23 на телеканале «Ел арна» смотрели школьники со всего Казахстана. В области он подготовил и записал уроков больше, чем остальные его коллеги. Один из лидеров в республике. При этом обычную учебную нагрузку с учителя никто не снимал – он так же, как и все педагоги Казахстана, вел занятия с использованием образовательных платформ, мессенджеров и других ресурсов. Осваивать новые способы коммуникации с учениками и параллельно разрабатывать уроки, которые оценивались группой экспертов, – задача сложная. Но Канат Маратович недаром учитель математики. Решение сложных задач – его конек.

– Началось все с того, что я сказал слово «да», – улыбается он. – Позвонил директор школы, сказал, что предлагают принять участие в проекте. Согласился. Поначалу было нелегко. Разрабатывал урок, записывал сценарий, готовил презентацию с использованием анимации, дополнительного иллюстративного материала. Соблюдал дифференциацию, чередовал легкие и сложные задания, выдерживал хронометраж – 12 минут…

Канат Есенгулов рассказывает, что на подготовку первого урока у него ушло два дня. Тысячу раз переделывал, переписывал сценарий, чтобы все было идеально. Позже, когда уже более четко представлял задачу, на подготовку сценария уходило 3 часа. В первую поездку записал всего 5 уроков. Говорит, что это было малопродуктивно. Зато в девятый раз за 5 дней записал 30 уроков сразу. Первая съемка тоже далась с трудом. Две камеры, три оператора, эксперты, в том числе и русовед, который следил за грамотностью речи. Атмосферно, непривычно, напрягающе.

– Первый урок, первая запись длилась час, – вспоминает педагог. – Это было что-то с чем-то. После завершения записи сказал: «Это не мое, извините». Мне никто ничего не сказал, дали посидеть, отдышаться. Я 10 минут подумал, осознал ответственность, понял, что не могу подвести. Голову поднял и сказал: «Пойдемте на вторую запись».

Известие о победе ученика тоже пришло, когда Канат Маратович был на съемочной площадке. Научный проект его воспитанника «Создание электронной модели логических задач» (разработанный сайт-помощник, на котором предлагались модели решения логических задач) на тот момент уже стал победителем республиканского этапа, прошел на международный. Все проходило онлайн. Канат попросил дать ему время, ожидал результата. Победа! «Не могу передать, что со мной творилось там!» – вспоминает он.

Люди

Возможно, модель дистанционного обучения когда-то станет преобладать (в соответствии со сценариями научной фантастики, которые постепенно становятся реалиями жизни). Однако Канат Есенгулов считает, что эффективным это будет только при наличии высокоуровневой технической платформы. Той, что даст возможность прямого взаимодействия, контроля. Потому что формула «учитель – ученик» (и в прошлом, и в настоящем, и в будущем) – это не просто механизм передачи знаний. Это взаимодействие личностей, которое не прописать в плане урока. Основной компонент в нем – уважение. И при этом, по мнению Каната Маратовича, не учитель должен следовать за учеником, а ученик должен быть заинтересован в том, чтобы учитель помог раскрыть его потенциал. В школе Есенгулов преподает как в обычных классах, так и в математическом, который был создан по его же инициативе. Специальный класс дает возможность увидеть, на что способны ученики, найти тех, кто не желает ограничиваться рамками учебной программы, заинтересован научными исследованиями. Учитель выясняет это не только во время уроков. Он наблюдает за учениками и вне их – на переменах, в других локациях школьной жизни: как ведут себя, насколько целеустремленны, умеют ли слушать собеседника. Именно из таких получаются хорошие исследователи.

Несмотря на интерес к работе с одаренными математически, Канат Есенгулов не сноб. Он с равным удовольствием учит детей, которые предмет осваивают в рамках программы. И с тем же уважением. У него нет любимчиков, он не разделяет класс по принципу «способные – неспособные». Понимает, что у каждого свой уровень. И для кого-то единственная правильно решенная задача – большая победа, чем постоянная успешность для другого.

Ему 35. Он постоянно учится, повышает свой уровень. Но коллеги, ученики и их родители в первую очередь ценят Каната Есенгулова за умение выслушать, за уважение к ученику, возможность предложить несколько решений проблемы (учитель математики решает не только задачи). Им комфортно на его орбите. Того же Канат Маратович желает всем учителям, которые в эти выходные отметят профессиональный праздник:

– Пусть формирование вашей педагогической и творческой индивидуальности протекает для вас легко и безболезненно и приведет к тем результатам, о которых мечтается. И пусть итогом сложного процесса обретения собственного стиля общения с детьми, их родителями и коллегами станет создание атмосферы, комфортной для всех, кто оказался на вашей орбите.

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