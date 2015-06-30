Дисциплинирующий механизм Статьи 527

С каждой из этих стран мы имели свои определенные позиции и согласовывали их с ними. Затяжной период переговоров свидетельствует о том, что надо соответствовать рамочным требованиям этой организации. Членство в ВТО открывает для РК прекрасные перспективы. Вместе с тем мы должны быть готовы и к вызовам.



С 1 января 2016 года мы будем работать, действовать по требованиям этой организации. Для вступления в ее ряды необходим ряд условий. В частности, наименьшая доля участия государства в экономике. То есть каждая отрасль должна выживать самостоятельно, чтобы быть конкурентоспособной. Но, несмотря на эти правила, есть и исключение. К примеру, сельское хозяйство в странах Европейского союза и США пользуется прямой и косвенной государственной поддержкой. Так, доля государственных субсидий в доходах фермеров Норвегии составляет 62%, Швейцарии – 60%, Южной Кореи – 51%, в странах Европейского союза – 26%, в Беларуси – 18%. В Казахстане этот показатель пока на уровне 4%.



Стоит отметить, что ни одна ведущая держава в мире не отказывалась от поддержки сельского хозяйства, хотя это невыгодно с точки зрения экономики. В любом случае эта отрасль всегда субсидируется, так как все страны отстаивают свою продовольственную и национальную безопасность. Но надо понимать природу субсидирования. Она должна быть адресной и иметь конечный результат. Стоит откровенно сказать, что труженикам сельского хозяйства предстоит напряженная работа, так как это одна из самых чувствительных сфер экономики. В нашей стране около 45% населения живет в сельской местности, и все, что будет связано с развитием отрасли, в первую очередь коснется этой части жителей.



Надо отдать должное нашему Правительству, которое на всех этапах развития нашей экономики принимало различные программы по поддержке сельского хозяйства, по развитию сельских территорий. На эти цели направлялись немалые бюджетные средства. За годы независимости казахстанские фермеры и аграрии приобрели знания по рыночной экономике. Теперь нам необходимо создавать определенные условия для дальнейшего развития села, оказывая не прямую, а косвенную поддержку. Это и создание ветеринарной и зоотехнической служб, машинотракторных станций, предоставление налоговых льгот, создание инфраструктуры. Настало время, когда мелким фермерским хозяйствам надо объединяться.



Считаю, что нам необходимо одно­временно принять комплексный план кооперации и индустриализации сельского хозяйства. ВТО – тот самый механизм, который будет дисциплинировать наше нынешнее поколение менеджеров, настраивать на конечный результат – создать конкурентоспособную экономику. Думаю, что в реализации этих задач существенную роль сыграет План нации "100 конкретных шагов". Это – исключительный программный документ. Не случайно многие российские эксперты высоко оценили его качество. Документ логично выстроен. Главное, что все реформы будут зависеть от эффективного государственного управления, в том числе и сельским хозяйством.



Нурсауле БРИМБЕТОВА, руководитель Центра территориального развития Института экономики МОН РК