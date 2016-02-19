​Диверсификация – единственный путь

Отчетная встреча акима области Крымбека Кушербаева вызвала живой интерес кызыл­ординцев, которые уже за час до начала мероприятия практически полностью заполнили весь большой зал областного музыкально-драматического театра им. Н. Бекежанова. Была предоставлена возможность послушать и задать свои вопросы в режиме видеоконференции и у жителей сельских районов. Приняли участие в отчете министр внутренних дел Калмуханбет Касымов, представители Администрации Президента и других рес­публиканских ведомств.

Открывая встречу, руководитель области рассказал о непростой ситуации в мировой экономике, о том, как неф­тяной регион благодаря поддержке государства ключевой отрасли экономики преодолевает испытания низких цен на углеводороды и решает задачи социально-экономического развития в новых реалиях.

– Несмотря на трудности, пришедшие извне, в 2015 году в регионе были обеспечены рост в ряде важнейших отраслей экономики и социально-политическая стабильность. Мы смогли эффективно решить поставленные перед нами основные задачи, несмотря на влияние мирового кризиса, – подчеркнул К. Кушербаев.

По словам руководителя региона, в непростой период удалось реализовать практически 90% мероприятий в рамках плана действий акима области на 2015 год по обеспечению своевременного и полного исполнения социальных обязательств, диверсификации экономики и развитию инфраструктуры. И эта работа приносит свои плоды. В 2015 году регион вновь добился роста обрабатывающего сектора промышленного производства, а с 2012 по 2015 год его доля выросла с 4,5 до 14%, достигнув 84,5 млрд тенге.

Подробно рассказал К. Кушербаев о реализации индустриально-инновационной программы, за первую пятилетку которой вошли в строй 17 производств. Масштабные планы и на вторую пятилетку – областью намечена реализация 41 проекта. Старт новой программе дан вполне успешно. В январе в Кызылорде ТОО «Газ Трейд» завершило строительство газозаправочной станции. А в рамках отчетной встречи кызылординцы стали свидетелями ввода в строй еще двух производственных объектов. В Сырдарьинском районе был запущен откормочный комплекс на 3 000 голов КРС, в Аральском – новый полимерный цех АО «Аралтуз».

Под пристальным вниманием в докладе руководителя области оказались и достижения в АПК. Были отмечены успехи рисоводов, добившихся в минувшем году рекордного урожая, животноводов, которые благодаря госпрограммам пополнили стадо 10 тыс. голов высокопродуктивного скота. Рассказал он и об интересе иностранных инвесторов к сфере АПК региона.

Значительны и достижения в рыбной отрасли. За последние три года, в том числе благодаря росту поголовья рыбных стад в Малом Арале, добыча рыбы выросла до 8,4 тыс. тонн, при этом экспорт увеличился на 45%.

Большое внимание было уделено и сфере МСБ, которая в минувшем году, благодаря господдержке, продемонстрировала рекордный рост, в том числе по количеству субъектов – на 7,8%. В 2016 году из различных источников планируется довести финансирование кызылординских бизнес-инициатив до 3,2 млрд тенге.

Благодаря открытию новых предприятий, мероприятиям по социальной поддержке населения в 2015 году открыто 12 тыс. рабочих мест. В результате уровень безработицы в области снизился до 4,9%, а среди молодежи и вовсе сократился до 4,1%.

В завершение отчетной встречи аким области ответил на вопросы жителей региона.