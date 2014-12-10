Диверсификация поднимет индустрию Свежий выпуск 555 Юрий ЛИ, Кызылординская область

В Кызылорде возглавляемая Т. Дуйсеновой республиканская ИПГ, в которую вошли представители министерств и ведомств, депутаты Парламента, провела встречу с активом области, на которой обсуждались основные направления нового Послания.

– Послание Главы государства народу Казахстана «Нұрлы жол – путь в будущее» – исторический документ, отвечающий всем запросам граждан страны. Президент поставил объемные задачи и определил конкретные сроки их выполнения, – подчеркнул, открывая встречу, аким области Крымбек Кушербаев. Он также отметил, что в программном документе четко обозначены ключевые моменты новой экономической политики Казахстана.

Основное внимание руководитель региона уделил открывающимся возможностям развития экономики, повышению благосостояния и качества жизни населения, которые предоставляет реализация положений Послания, ставшего ответом Казахстана на глобальные негативные вызовы в мировой экономике. Аким отметил важность модернизации транспортной, энергетической и социальной инфраструктур, превентивных мер государственной поддержки ключевых отраслей и МСБ. Рассказал К. Кушербаев и о задачах по диверсификации экономики Приаралья, которая поможет региону нарастить промышленное производство, укрепить рынок труда и снизить зависимость от колебаний цен на сырьевые ресурсы.

– В нынешнем Послании еще раз проявились мудрость и дальновидность Главы государства в оценке развития мировой экономики. Президент четко разъяснил, что ближайшие годы станут временем глобальных испытаний для всего мира, которые коснутся и Казахстана. Дав точную характеристику нынешнему состоянию мировой экономики и перспективам ее дальнейшего развития, Лидер нации предлагает и пути преодоления проблем для нашей страны. В первую очередь это предложенная Президентом новая экономическая политика «Нұрлы жол – путь в будущее», – подчеркнула министр здравоохранения и социального развития.

По словам Т. Дуйсеновой, анализ документа свидетельствует о том, что главной целью государства в это непростое время продолжает оставаться работа по улучшению благосостоя­ния народа. Об этом красноречиво говорит и поручение Президента по обеспечению выполнения всех социальных обязательств.

Министр заверила, что все утвержденные программы по развитию образования и здравоохранения, сельского хозяйства и модернизации ЖКХ будут реализованы. Более того, государство усилит меры по обеспечению казахстанцев доступным жильем, нарастив объемы строительства и улучшив условия кредитования по жилищной программе. Поведала Т. Дуйсенова и о масштабной работе по реализации инфраструктурных проектов, других значимых мерах, которые обеспечат рост экономики и занятости населения.

Оптимистичным было и выступление депутата Мажилиса Парламента Куаныша Султанова, который, дав высокую оценку новому Посланию, отметил в том числе позитивную роль новой экономической политики в создании огромного количества новых рабочих мест. В свою очередь директор СШ № 233 Альфия Мусаева и руководитель ТОО «Аквалайн» Галымбек Жаксылыков поделились своим видением значимости положений Послания в решении задач по развитию сфер образования и МСБ.

– Впереди – решение масштабных и судьбоносных задач, требующих активного участия всех казахстанцев. Необходимо приложить все силы для претворения в жизнь Послания Главы государства, – призвал, подводя итоги встречи, К. Кушербаев, и подчеркнул, что реализация новой экономической политики станет глобальным шагом Казахстана на пути в число 30 самых развитых стран мира.

В рамках работы в Приаралье возглавляемая Т. Дуйсеновой республиканская информационно-пропагандистская группа посетила в Кызылорде и районах области ряд объектов, в том числе здравоохранения и бизнеса, обсудила с трудовыми коллективами и жителями поселков основные положения нового Послания.



