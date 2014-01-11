Диверсификация поля

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Экономика
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Переломить тенденцию акмолинские аграрии планируют за счет увеличения посевов приоритетных культур, поголовья скота и птицы. В прошлом году площадь, отведенная под масличные культуры, составила 251,3 тыс. га, что выше уровня 2012-го на 32%, под кормовые - 207,5 тыс. га (рост на 49,1%). Аким области поручил пересмотреть структуру посевных, увеличивая объемы производства по этим приоритетным направлениям и в дальнейшем.

Не лучшим образом на темпах посевной и уборочной кампаний сказывается эксплуатация устаревшей техники. В области насчитывается более 9 тыс. комбайнов, 40% из них изношены.

Аким области поставил перед сельхозпроизводителями задачу интенсивно развивать животноводство за счет улучшения генетического потенциала скота и закупа племенных животных зарубежных селекций. Сегодня численность КРС в регионе составляет 365,4 тыс., лошадей - 126,5 тыс., овец и коз - 454,8 тыс. и птицы - 3,3 млн. голов, что выше показателей 2012 года на 5-8%.

Чингиз КАРИПХАНОВ,
Кокшетау

 

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