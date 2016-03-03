Диверсифицировать накопления посоветовал казахстанцам Акишев

Экономика
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Ксения Воронина
Фото с сайта 7sunews.kz
В условиях, когда обменный курс тенге может изменяться как в сторону ослабления, так и в сторону укрепления, Национальный Банк рекомендует гражданам диверсифицировать свои накопления по принципу 50 на 50. Такое предложение озвучил председатель Национального Банка РК Данияр Акишев, выступая в Сенате Парламента РК, передает Kazpravda.kz.

Глава Нацбанка Казахстана уточнил, что 50% лучше держать в национальной валюте, 50% – в иностранной.

Он также отметил, что привлекательность депозитов в тенге растет.

"Рост доли депозитов в национальной валюте в банках второго уровня позволит увеличить базу фондирования для кредитования экономики в тенге. С 1 февраля Национальный Банк повысил максимальный размер ставок вознаграждения по депозитам физических лиц в национальной валюте с 10% до 14%, по депозитам в иностранной валюте – ставка снижена с 3 до 2%. В перспективе мы ожидаем повышения доли депозитов в национальной валюте, что будет обеспечивать длинную тенговую ликвидность для кредитования", – сказал Акишев.

Отметим, что повышение привлекательности депозитов в национальной валюте является важным направлением в рамках одной из основных задач Национального Банка – обеспечение экономики длинной тенговой ликвидностью.

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