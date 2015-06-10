Спорт
Дияс победила чемпионку "Ролан Гаррос-2010" на турнире в Великобритании
Первая ракетка Казахстана Зарина Дияс пробилась во второй круг турнира серии WTA Aegon Open Nottingham, который проходит в Ноттингеме (Великобритания), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Vesti.kz. Призовой фонд турнира составляет $250 тыс.

В матче первого круга Дияс, посеянная на турнире под вторым номером, встречалась с итальянской теннисисткой Франческой Скьявоне. В итоге казахстанская теннисистка смогла выиграть встречу, которая продолжалась почти два часа, на тай-брейках со счетом 7:5, 8:6.

Стоит отметить, что 21-летняя Дияс является 32-й ракеткой мира, а 34-летняя Скьявоне занимает 75-е место в рейтинге WTA. Ранее теннисистки между собой не встречались. В следующем круге соперницей казахстанки будет 20-летняя американская теннисистка Сачия Викери, которая в основную сетку пробилась через квалификацию, а в первом круге обыграла китаянку Цзян Ван. Американка занимает 129-е место в рейтинге WTA.

Напомним, что после "Ролан Гаррос" нынешнего года Дияс заработала свой первый миллион долларов призовых денег в карьере. Отметим, что самый лучший показатель заработанных призовых за карьеру среди казахстанских теннисисток – у Ярославы Шведовой ($4,3 млн). По этому показателю Шведова занимает 79-е место в ТОП-100 игроков с наибольшей суммой заработанных призовых в карьере. Возглавляет данный список первая ракетка мира Серена Уильямс (около $70 млн).

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