Дияс сыграет с Шараповой за выход в четвертьфинал "Уимблдона"

Спорт
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Первая ракетка Казахстана Зарина Дияс пробилась в четвертый круг "Уимблдона", который проходит в Лондоне, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Vesti.kz.

В матче третьего круга Дияс встречалась с 14-й ракеткой соревнований немецкой теннисисткой Андреей Петкович. В первом сете теннисистки играли на равных до 11-го гейма, где Дияс смогла сделать брейк и выиграть партию со счетом 7:5. Второй сет 21-летняя казахстанка начала очень хорошо, поведя со счетом 2:0. В итоге она довела партию до победы со счетом 6:4.

На корте теннисистки провели один час и 53 минуты. За это время Петкович один раз подала навылет и реализовала два брейк-пойнта. Дияс сделала два эйса и четыре брейка. Соперницы по два раза ошиблись на подаче.

Стоит отметить, что в личном противостоянии эта встреча стала третьей для теннисисток. Причем две предыдущие также состоялись в этом году. Теперь впереди со счетом 2:1 Дияс, которая является 34-й ракеткой мира. 27-летняя Петкович занимает 14-е место в рейтинге WTA.

Следующей соперницей Дияс станет россиянка Мария Шарапова, посеянная на турнире под четвертым номером, которая нанесла поражение румынке Ирине-Камелии Бегу (29-й номер посева) со счетом 6:4, 6:3. На корте соперницы провели один час и 22 минуты.

Напомним, что на старте "Уимблдона" Дияс обыграла 24-ю сеяную турнира итальянку Флавию Пеннетту, а во втором круге взяла верх над Александрой Саснович из Беларуси.


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