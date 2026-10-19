Дизайн казахстанского кумыса получил «бронзу» международной упаковочной премии в Лондоне

Потребительский рынок
Дана Аменова
корреспондент

В 2026 году на конкурс поступило более 2 000 заявок из 66 стран.

фото предоставлено организаторами

Проект SAF Qymyz отмечен на главной мировой премии в области упаковочного дизайна, сообщает Kazpravda.kz 

Казахстанский бренд-стратег Ырысты Ерден получила бронзовую награду Pentawards 2026 в категории Professional Conceptual Work — Brand Identity & Connected Packaging за концептуальный проект SAF Qymyz (в реестре Pentawards – SAF Brand Concept). Победителей объявили 16 октября на церемонии в Лондоне.

Pentawards — крупнейшая международная премия в области упаковочного дизайна, в этом году отмечающая двадцатилетие. В 2026 году на конкурс поступило более 2 000 заявок из 66 стран. В шорт-лист вошли более 700 работ, награды получают менее 20% всех поданных проектов.

О проекте

SAF Qymyz — концептуальный проект, который предлагает вернуть кумыс в повседневную жизнь молодого городского потребителя. Кумыс – один из старейших напитков в мире; европейские путешественники XIII века называли его «белым вином степи». Сегодня он почти исчез с потребительского рынка: остались безымянная пластиковая бутылка или пиала в ресторане для туристов.

SAF переосмысляет формат: алюминиевая банка – гипотеза о том, каким мог бы быть кумыс сегодня: мобильным, доступным, готовым к употреблению. Название происходит от казахского «саф» – чистый, как в выражении «саф алтын», чистое золото. Это чистый вкус, чистое происхождение, чистая визуальная логика. Графика построена на силуэтах кесе – традиционных пиал для кумыса. Объем одной банки равен двум пиалам: два человека, жест разделения напитка, который лежит в основе ритуала.

«SAF вырос из простого вопроса: почему напиток с тысячелетней историей до сих пор не имеет современной формы. Мне кажется, у нас много таких вещей – сильных, но не переведенных на язык, который понимает сегодняшний город», – говорит Ырысты Ерден.

Ранее SAF Qymyz получил «золото» DIELINE Awards 2026 в Нью-Йорке в категории «Low-alcohol and no-alcohol drinks». На конкурс поступило более 1 500 заявок со всего мира. Две международные награды за один проект в течение года – редкий случай для казахстанского дизайна.

Что это значит для рынка

Международное жюри отметило не орнамент и этнографические отсылки, а точность культурного прочтения. Для казахстанских производителей это аргумент: национальный продукт может выходить на внешние рынки в современной форме, не теряя своего происхождения.

Справочная информация

Pentawards – международная премия в области упаковочного дизайна. Основана в 2007 году в Бельгии, отмечает выдающиеся достижения в дизайне упаковки, служит источником вдохновения и объединяет мировое профессиональное сообщество через ежегодный конкурс, международные конференции, онлайн-мероприятия и другие инициативы. 

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