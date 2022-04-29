Дизайн казахстанской власти должен кардинально поменяться – эксперт о новых поправках в Конституцию

Директор ТОО "Институт прикладных этнополитических исследований" Талгат Калиев прокомментирвал предложение провести референдум по поправкам в Конституцию, передает Kazpravda.kz.

"Президент Касым-Жомарт Токаев предложил провести референдум по поправкам в Конституцию, которая в результате внесения изменений в более чем 30 статей обновится на треть. И по сути, речь идет о комплексном и масштабном изменении основного закона. Примечательно, что при множественных прежних изменениях, референдум проводился лишь в далекие 90-е, в момент ее принятия. С этой точки зрения предстоящее волеизъявление будет глубоко символичным, возвращающим Конституцию к ее гражданам", – говорится в сообщении.

По его словам, наиболее принципиальными изменениями являются пункты, кардинально меняющие сам дизайн казахстанской власти. В частности:

- Казахстан переходит от суперпрезидентсой формы правления к президентской с сильным парламентом.

- Родственникам президента запрещается занимать высокие государственные должности.

- Земля и её недра должны принадлежать народу.

- Казахстанцы смогут самостоятельно обращаться в Конституционный суд.

- В Казахстане не будет смертной казни.

- Депутатский корпус мажилиса будет формироваться по смешанной избирательной системе.

- Президентскую квоту в сенате сократят, квоту АНК в мажилисе упразднят.

- Мажоритарная система позволит отозвать депутата по желанию избирателей.

"Учитывая масштабы изменения, данный референдум может стать основой нового общественного договора между обществом и властью и качественной перезагрузкой всей государственной машины", – резюмировал Талгат Калиев.