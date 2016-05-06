Дизайнер шляп Елизаветы II трагически погибла в Лондоне
Известный дизайнер дамских шляп, 96-летняя Герта Гроувз, чья продукция стала частью гардероба королевы Великобритании Елизаветы II, погибла под колесами грузовика в центре Лондона, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС.
Как уточняется, трагический инцидент произошел на одной из центральных улиц британской столицы – Вигмор-стрит, когда пожилая женщина выходила из зала Вигмор-холл после состоявшегося там концерта.
"Пострадавшая скончалась на месте происшествия. Водитель грузовика арестован не был", – отмечает вечерняя газета Evening Standard.
Фото с сайта epochtimes.ru
"Гроувз родилась в Вене в еврейской семье. Ее отец умер от пневмонии, а мать и сестра погибли в нацистском концлагере в Латвии. Имея в кармане всего 17 шиллингов, Герта в 19-летнем возрасте успела покинуть Австрию, попавшую под аншлюс гитлеровской Германии.
В городе на Темзе она сделала головокружительную карьеру дизайнера шляп, открыв собственную компанию London Hat Company. Гроувз успешно продавала свои лучшие работы самым знаменитым модницам Европы, в число которых попала и глава британской короны", – рассказывает агентство.