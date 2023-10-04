Дизайнеры тюркского мира

Генеральный секретарь ТЮРКСОЙ (Международной организации тюркской культуры) Султан Раев, выступая на открытии праздника моды, высоко оценил новый облик Туркестана и гостеприимство его жителей.

В рамках фестиваля прошел «круглый стол», где обсуждались тенденции и перспективы современной этнической моды, рассматривались вопросы разработки и реализации совместных проектов, способствующих обмену информацией и опытом.

Специалисты отмечают, что в этнических костюмах четко прослеживается стремление дизайнеров вернуться к истокам, широко используя народные орнаменты, ткани, фасоны и отделку. У одежды в национальном стиле с каждым годом становится все больше почитателей. Такие наряды плотно прописываются в гардеробах модниц, а показы пользуются огромной популярностью, являясь своего рода ориентиром в мире этнической моды.

Свои коллекции на подиуме фестиваля представили дизайнеры Азербайджана, Кыргызстана, Узбекистана, Туркменистана, Турции, Монголии, России (Республика Тыва, Татарстан, Республики Саха), а также представители ремесленников, художников и креативной индустрии из всех регионов Казахстана.

Так, Дизайнерский дом Донгак из Республики Тыва показал самобытные коллекции, неповторимые наряды с элементами национального стиля. Яркие ткани с орнаментом, подвески из кожи и металла, необычные головные уборы – все это гармонично дополняет друг друга и работает на образ, будь то коллекция, посвященная шаманкам или мифическим птицам.

Дизайнер из Азербайджана Гюльнара Халилова привезла в Туркестан восемь костюмов. Мастерица не скрывает, что идеи их создания черпала в фольклоре. Она уверена, что национальные наряды – это страница истории страны, которая легко читается по определенным элементам одежды, которую носили предки.

Этнические мотивы плотно прописались и в коллекциях кыргызского дизайнера Залкара Аскарали Уулу. Он признается, что в любом самом современном костюме, над которым он работает, непременно появляется этническая деталь, которая делает его узнаваемым и особенным.