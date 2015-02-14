Свежий выпуск ДКЗ-2020: готовится план трудоустройства Марина ПАРХОМЕНКО

Брифинг был посвящен теме сохранения социальных гарантий и трудовой занятости в 2015 году.

На расширенном заседании Правительства, напомнила министр, Глава государства обратил внимание на три направления социальной поддержки населения, по которым нужно работать. Первое – это реализация инфраструктурных проектов программы «Нұрлы жол», в рамках которых необходимо создавать рабочие места. Второе – несокращение рабочих мест на предприятиях и недопущение высвобождения работников. И третье – продолжение реализации Дорожной карты занятости.

– План работы по созданию рабочих мест в рамках программы «Нұрлы жол» совместно с местными органами власти будет завершен к 15 марта, – отметила Тамара Дуйсенова. – На эти рабочие места будут направлены в первую очередь высвобождаемые, если таковые будут, а также целевые группы из числа молодежи, самозанятого населения, безработных и малообеспеченных граж­дан. Возьмутся за это дело центры занятости, которые работают в рамках Дорожной карты занятости. Что касается недопущения сокращения мест, то с прошлого года проводится мониторинг деятельности крупных, градообразующих предприятий в регионах, и на основании этого уже проведена работа в части снижения задолженности по зарплате, сокращения производственного травматизма, которая будет продолжена и далее. В дополнение к этому в начале февраля члены Правительства посетили все регионы, где встретились с руководителями крупных предприятий, представителями малого и среднего бизнеса, и по результатам этой работы уже подписано более 19 тысяч меморандумов, предусматривающих сохранение более 1,2 миллиона рабочих мест, что составляет порядка 14% от всего занятого населения страны.

Будет продолжена реализация Дорожной карты занятости, которой с 2011 года охвачено более 461 тыс. человек. Суть ее по-прежнему заключается в вовлечении в продуктивную занятость безработных, самозанятых и сводится к направлению на трудоустройство, обучение, на получение микрокредитов и добровольное переселение из депрессивных населенных пунктов.

Как подчеркнула министр здравоохранения и социального развития Тамара Дуйсенова, социальные обязательства, взятые на себя государством, секвестироваться не будут. В текущем году для системы здравоохранения и социальной защиты предусмотрен бюджет в размере 2,4 трлн. тенге. С начала года размеры пенсионных выплат повышены на 9%, базовая пенсия и пособия – на 7%, уже начались выплаты, и эти средства будут доведены до получателей своевременно.

Завершается реализация Государственной программы развития здравоохранения «Саламатты Қазақстан». В настоящее время в министерстве с привлечением экспертов приступили к разработке следующей программы на 2016–2020 годы, которая станет продолжением нынешней. Она будет предусматривать внедрение системы медицинского страхования, развитие первичной медико-санитарной помощи, совершенствование системы образования и подготовки кадров.

Журналистов интересовали вопросы трудовой миграции, в частности из стран Евразийского экономического союза. В 2014 году квота на привлечение иностранной рабочей силы в страну установлена в размере 0,7% к экономически активному населению, или 63,9 тыс. человек, но фактически было привлечено около 30 тыс. В нынешнем году квота оставлена на прежнем уровне.

Открытость рынка труда в рамках ЕАЭС существенно на наш рынок не повлияла: из России к нам приехало около 8 тыс. человек, из Беларуси – 600. По мнению Т. Дуйсеновой, большого потока из стран-партнеров мы не ожидаем. Но в целях недопущения дисбаланса на внутреннем рыке труда создана рабочая группа по выработке комплексных мер по регулированию миграционных процессов. И сегодня предлагается, в частности, усилить миграционный контроль, запретить труд мигрантов в рамках проектов, реализуемых за счет государственного бюджета.