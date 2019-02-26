Длинные и дешевые деньги для бизнеса будут – Даленов о развитии предпринимательства

Министр национальной экономики РК Руслан Даленов в кулуарах заседания Правительства рассказал о планах по развитию бизнеса в стране, передает корреспондент Kazpravda.kz
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"Длинные и дешевые деньги для бизнеса будут. Работает программа "Дорожная карта бизнеса", есть 500 миллиардов в рамках поддержки экспорта, есть 600 миллиардов для поддержки обрабатывающего сектора. Здесь мы скоординируем работу так, чтобы максимально быстро и эффективно провести деньги в экономику, чтобы бизнес развивался, а население почувствовало преимущества экономического роста на себе. Мы хотим, чтобы каждый член нашего общества почувствовал улучшение благосостояния благодаря экономическому росту", – заявил Даленов.
Также новый глава МНЭ РК заверил, что улучшений стоит ожидать уже в этом году.
"Когда произойдет? В этом году мы будем обеспечивать экономический рост. В этом году уже будут постепенно происходить улучшения", – заключил Даленов.