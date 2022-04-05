В Актау презентовали оборудованную площадку для людей особой заботы. Место для досуга и физического развития горожан организовали на набережной областного центра. По задумке авторов проекта тренироваться здесь смогут лица с инвалидностью от 7 лет и старше. На площадке общей площадью 120 квадратных метров оборудовано 8 видов игровых и спортивных инструментов: качели, турники, а также установлены скамейки. Для удобства спортсменов площадка убрана травмобезопасным покрытием.

Проект реализовали волонтеры общественного проекта «Мейірімді жүрек» за счет средств спонсоров. Тренажеры были изготовлены по специальному заказу в Алматы и Актау. Для дальнейшего содержания площадка будет передана на баланс Актауского городского отдела жилищно-коммунального хозяйства.

Данное начинание является лишь первой ласточкой. Соглас­но заявлению местных властей, на набережной установят аналогичную площадку, где все тренажеры и качели будут оборудованы пандусами и иными специальными приспособлениями.