Для акиматов утвердят KPI по обеспечению продовольственной безопасности

Правительство , Экономика
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На заседании Правительства под председательством Премьер-министра РК Алихана Смаилова рассмотрен План обеспечения продовольственной безопасности на среднесрочный период, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Премьер-министра РК.

С докладами выступили министр сельского хозяйства РК Ербол Карашукеев, акимы Акмолинской области Ермек Маржикпаев, Актибинской Ондасын Уразалин, Алматинской Канат Бозумбаев.

В последние годы в мире наблюдается резкий рост спроса и цен на продовольственные товары. На первый план выходит насыщение внутреннего рынка за счет расширения отечественного производства и переработки сельхозпродукции. 

Как отметил Премьер-министр РК, рост потребления без соответствующего роста производства неизбежно ведет к импортозависимости и снижению уровня продбезопасности.

«Глава государства неоднократно отмечал важность принятия мер по обеспечению продовольственной безопасности с учетом текущих вызовов и рисков. В связи с чем был разработан соответствующий План, актуальность которого еще более возросла в нынешних условиях», — отметил А. Смаилов.

Вопрос продовольственной безопасности является одним из главных условий обеспечения национальной безопасности страны. В настоящее время Казахстан в полной мере обеспечен основными продуктовыми товарами, и поводов для ажиотажного спроса и паники не имеется. 

В вопросах обеспечения продовольственной безопасности первоочередной задачей является обеспечение физической доступности продовольственных товаров, их достаточного наличия на прилавках магазинов и рынков.

В данном направлении предусмотренные Планом мероприятия направлены на увеличение объемов производства сельхозпродукции, которые будут реализованы за счет диверсификации посевных площадей, комплексного развития животноводства, реализации новых инвестпроектов, развития инфраструктуры хранения и логистики.

По словам Премьер-министра РК, меры по насыщению рынка продуктами должны проводится с учетом баланса производства и потребления продовольствия. 

«Необходимо провести оценку эффективности действующих механизмов регулирования цен и выработать предложения по переходу от административного регулирования цен на адресную поддержку социально уязвимых слоев населения. Административные рычаги сдерживания цен, как известно, нерыночный метод, нужно использовать и другие методы стимулирования стабильности цен», — поручил А. Смаилов.

Вместе с тем в рамках Плана необходимо предусмотреть меры по установлению долгосрочных устойчивых хозяйственных связей между субъектами АПК и торговли, развивая систему форвардных поставок.

Важным звеном в цепочке обеспечения продовольственной безопасности является качество выпускаемой пищевой продукции. В данном направлении следует проводить совершенствование ветеринарного и фитосанитарного контроля, сертификацию пищевой продукции.

А. Смаилов подчеркнул, что также необходимо развивать аграрную науку.

«Следует обеспечить интеграцию процессов научных исследований, подготовки кадров и внедрение достижений в производство. Для этого в Плане необходимо предусмотреть конкретные задачи по созданию на базе аграрных университетов исследовательских центров, включив в их состав аграрные научные институты, опытные хозяйства», — сказал Премьер-министр РК.

Кроме того, предусмотренные Планом по обеспечению продовольственной безопасности мероприятия должны быть декомпозированы в региональных планах развития. 

«Необходимо утвердить KPI для акиматов областей по обеспечению продовольственной безопасности», — резюмировал А. Смаилов.

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