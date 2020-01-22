Для безопасности на дорогах

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Александра Власова

На пресс-конференции в Нур-Султане граждан предостерегли от дальнейшего приобретения автотранспорта, которые хозяе­ва в силу каких-либо причин не смогут зарегистрировать.

Для тех же, кто уже приобрел такие автомобили, Министерство внутренних дел Республики Казахстан открыло «приемные на дороге» и «горячую линию» для консультации. Кроме того, проводится разъяснительная работа.

– Необходимо, чтобы транспорт соответствовал всем требованиям, установленным в Казахстане и на территории ЕАЭС. Все требования продиктованы соображениями безопасности для водителей, пассажиров и пешеходов. Это вопрос введения соответствующих учетов транспортной дисциплины и безо­пасности граждан, а не только владельцев иностранных автомашин. Поэтому мы начали призывать граж­дан регистрировать автомобили, которые они при­обрели в Армении, Кыргызстане или России, – сказал первый замес­титель министра внутренних дел РК Марат Кожаев на пресс-конференции в СЦК.

Как отмечают в МВД РК, требования по регистрации иностранного автотранспорта были всегда. Любому гражданину, который приобрел транспорт в свою собственность или собирается управлять им на иных основаниях в Казахстане более одного года, необходимо зарегистрировать автомобиль в Спеццоне.

По данным погранслужбы КНБ, в страну за последние 3 года ввезено порядка 200 тыс. автомашин из стран ЕАЭС. Но не все они подлежат регистрации – порядка 40 тыс. уже прошли законную регистрацию в Республике Казахстан. Оставшееся количество незарегистрированных машин используется гражданами вне установленных правовых механизмов обеспечения безопаснос­ти дорожного движения, в том числе контроля технического состояния транспортных средств.

– В 2019 году количество нарушений ПДД иностранным транспортом, которые зарегистрировали наши камеры видео­наблюдения, выросло в 3,5 раза по сравнению с 2018 годом, увеличилось количество правонарушений. В 2019 году зафиксировано 400 правонарушений, по которым объектом посягательства или орудием преступления явились транспортные средства из ближнего зарубежья. Из них – 335 угонов, краж, а также 60 фактов других преступлений, включая случаи убийств, разбоев и грабежей, – сообщил Марат Кожаев.

Найти такой транспорт из-за отсутствия его в истории базы данных МВД РК проблематично. Кроме того, не всегда владелец может доказать, что транспорт принадлежал ему на законных основаниях.

Президент общественной организации ООО «Общая дорога» Арсен Шакуов обратил внимание авто­владельцев, что покупая машину, которая на рынке стоит порядка 50 тыс. долларов, а ее приобретают за 5 тыс. долларов, нужно задуматься. Либо машина была серьезно повреж­дена, либо технически она не должна эксплуа­тироваться на дорогах общего пользования. Данные машины с дешевой таможенной очисткой должны быть признаны непригодными, они не подходят для эксплуатации гражданами.

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