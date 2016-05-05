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Для блага народа
Алибек АСКАРОВ, генеральный директор Национальной библиотеки РК, писатель
Нельзя, не изучив досконально все нововведения Земельного кодекса, поддаваться эмоциям и уж тем более позволять управлять ими третьим силам, пытающимся собрать на этом свои политические дивиденды и создать социальную напряженность в обществе. Ведь, по сути, проблема и выеденного яйца не стоит – имеющий уши да услышит, имеющий глаза да увидит и прочитает.

Государство четко обозначило позицию: земля иностранцам не продается и не будет продаваться. Иностранцы могут обладать земельными участками только на условиях ограниченного срока аренды. При этом Правительство устанавливает предельные размеры участков, которые могут находиться на праве временного землепользования у иностранцев. И в этом нет ничего противозаконного и противоречащего национальным интересам Казахстана. Настоя­щим преступ­лением против народа может стать ситуация, когда плодородные земли без должного ухода и использования со временем могут превратиться в песчаные пустыни и, что самое страшное, безжизненные территории. Такое наследие мы хотим оставить будущим поколениям? И потом, если будут установлены факты нерационального использования земель иностранцами, то в Земельном кодексе на этот счет предусмотрены строгие меры административного воздействия, вплоть до принудительного изъятия земель.

Правом же частной собственности на земли сельхозназначения обладают лишь граждане и негосударственные юридические лица Республики Казахстан. Земля требует постоянного ухода и любви. В связи с этим мне вспоминается беседа с одним фермером, которая состоялась во время моей недавней поездки в Швейцарию. Ухоженная, без единой соринки, обрабатываемая с применением самых экологичных современных технологий, плодородная и живородящая земля являлась предметом гордости моего собеседника. На мой резонный вопрос, как этого достигли, последовал рассказ о том, что эти земли вот уже на протяжении трех веков являются собственностью их семьи. Такими же рачительными и заботливыми хозяевами своей земли должны стать и казахстанцы.

И напоследок. Не стоит ловить рыбу в мутной воде и искать какие-то скрытые смыслы в принятых нововведениях в Земельный кодекс РК. Еще раз напомню своим соотечественникам: земля требует постоянного ухода и любви.

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