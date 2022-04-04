На востоке республики увеличили посевные площади.

В регионе до старта полевых работ остается еще минимум две недели. Как правило, в южных районах области влагу начинают закрывать в середине апреля, сеять – в начале мая. На северо-востоке эти сроки сдвигаются еще дней на 10–12.

Как сообщили в областном управлении сельского хозяйства, всего нынешней весной под урожай отведено 1 млн 393 тыс. га земли – на 14,6 тыс. га больше, чем в прошлом году. С учетом глобального высокого спроса на продовольствие новость просто отличная!

Основные площади (43%) отведены под зерновые и зернобобовые культуры, еще примерно треть – под масличные (читай – подсолнечник). Пятую часть пашни должны занять кормовые культуры и по 1–1,5% – картофель, овощи, бахчи.

Другой хорошей новостью является полная обеспеченность хозяйств качественными семенами, в целом их заготовлено примерно 110 тыс. тонн. Исключение – мас­личные и кормовые культуры, но, как заверили в управлении сельского хозяйства, дефицит по ним небольшой и будет закрыт поставками из Павлодарской, Алматинской, Костанайской областей, а также из России.

– Были опасения, когда началось удорожание минеральных удобрений, – рассказала заведую­щая отделом растениеводства, земледелия и мелиорации Карлыгаш Нуриханова. – В Минис­терстве сельского хозяйства провели переговоры с руководителями компаний-производителей, и на сегодня можно облегченно вздохнуть – цены снижены с 200 тысяч до 116 тысяч тенге за тонну.

По минеральным удобрениям мы закрываем потребности на 100%. Всего закуплено 36 тысяч тонн, половина уже отгружена. В прошлом году нам не хватило финансов, чтобы просубсидировать примерно четверть поставок. Сейчас заявку на дополнительные средства рассматривают в столице.

На проведение весенних полевых работ востоку страны выделили 33 тыс. тонны удешевленного дизтоплива. Отпускная цена у оператора – 198–205 тенге за литр.

По данным районных акиматов, за зиму хозяйства полностью подготовили технику, однако есть «но». В силу волатильности курса валюты и нарушенных санк­циями логистических цепочек к весне взлетели цены на запчасти. У крестьянских хозяйств, особенно небольших, нет необходимых средств. Сельчане надеются на поддержку государства.

В настоящее время в областном бюджете предусмотрено 6 млрд тенге на программы субсидирования растениеводства, в том числе почти 2,4 млрд тенге на семеноводство, 3,6 млрд тенге – на удешевление минеральных удобрений и пестицидов, 179 млн тенге – на использование поливной воды.

Как подчеркнула глава отдела, из 19 социально значимых продуктов по 16 видам Восточный Казахстан обеспечивает сам себя на 50–100%. Регион самодостаточен по производству зерна, молока, мяса, растительного масла, картофеля, лука, моркови, капусты…

– Из перечня базовых продуктов питания у нас не производят только три – соль, сахар, рис, – заключила Карлыгаш Нуриханова. – Вся структура посевных площадей направлена на обеспечение продовольственной безопасности. Часть продукции, например, семечки, зерно, кукурузу, картофель, регион поставляет на экспорт, а также продает в соседние регионы.