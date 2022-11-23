Для будущих госслужащих запустили новую услугу на eGov.kz

Цифровизация

Теперь сведения о совершении коррупционного преступления можно получить на портале eGov.kz и мобильном приложении eGov mobile, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу АО «Национальные информационные технологии».

Фото: пресс-служба НИТ

Данные обновления реализованы в рамках указа президента РК о дебюрократизации.

Услуга доступна онлайн и оказывается бесплатно.

С помощью нее, пояснили в НИТ, можно получить сведения о совершении коррупционного преступления либо его отсутствии по требованию:

- при поступлении на гражданскую службу;

- на работу в субъекты квазигосударственного сектора.

Ранее такие сведения казахстанцы могли получить, лично обратившись через «Е-Оtinish» в Комитет по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК и его территориальные управления.  

После предоставления сведений решение о принятии на работу принимает работодатель.

«В наши дни все необходимые справки хочется получать онлайн, не посещая сами учреждения, и не тратить на это много времени. Мы упростили процесс получения услуги, и теперь будущие госслужащие и работники квазигосударственных компаний могут получать сведения о совершении либо несовершении коррупционных преступлений быстро и онлайн. К тому же данная услуга пользуется спросом у граждан, так с момента запуска услуги уже более 98 тысяч человек получили свои сведения», – отметил председатель правления АО «Национальные информационные технологии» Ростислав Коняшкин.

Для получения новой услуги на портале eGov.kz пользователям необходимо:

- авторизоваться на портале egov.kz;

- на главной странице выбрать раздел «Гражданам» – «Трудоустройство и занятость» – «Трудоустройство и поиск работы»;

- выбрать услугу «Выдача сведений о совершении лицом коррупционного преступления» и перейти по кнопке «Заказать услугу онлайн»;

- инициировать заказ услуги онлайн;

- подписать и получить услугу с помощью ЭЦП.

Срок оказания услуги – 10 минут, в случае необходимости дополнительной установочной проверки – 5 рабочих дней.

В случае проведения дополнительной проверки, в течение 3 рабочих дней направляется промежуточный ответ о необходимости подачи повторного обращения по истечении 20 рабочих дней с момента получения услугодателем запроса.

Результатом оказания услуги является уведомление (в личном кабинете, в разделе «История услуг») со сведениями о наличии либо отсутствии уголовного дела, возбужденного по коррупционным статьям, по которому не принято окончательное процессуальное решение.

Вместе с тем аналогичная услуга доступна в мобильном приложении eGov mobile в разделе «Трудоустройство и занятость». Сведения направляются в раздел «Уведомления» на eGov mobile.

Услуга реализована благодаря совместной работе НИТ, Комитета государственных услуг Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК и Генеральной прокуратуры РК.

Ссылка на подробную видеоинструкцию: https://youtu.be/uGg7UHuhzbY.

 

Популярное

Все
Фотографии Бишимбаева, разъезжающего на внедорожнике, прокомментировал Антикор
Третий год жители Енбекшиказахского района Алматинской области требуют закрыть промышленный карьер, расположенный рядом с жилым сектором
Ситуацию с бесплодием в Казахстане можно решить, увеличив доступность вспомогательных репродуктивных технологий для населения
В земельном законодательстве выявлены лазейки для коррупции
Чего же ждут казахстанцы от вновь избранного Президента?
Беспрецедентный иск рассматривался в специализированном межрайонном экономическом суде Северо-Казахстанской области
Казахстанская экономика оказалась более устойчивой, чем предполагали критики системы
Выборы являются одним из важных индикаторов политической культуры граждан
Ветеринарная сфера нуждается в основательном переустройстве, начинать которое следует с повышения статуса ветеринарного врача
Главное – верить в себя
У плывущих на одном корабле – одна судьба
На высоком уровне
Турки-ахыска: 78 лет в Казахстане
Оказались не в том месте и не в то время
Министр экологии пригрозил не выдать разрешение на эмиссию компании «АрселорМиттал Темиртау», если ее металлургический комбинат не снизит вредные выбросы
Наравне со сверстниками
Батареи не греют, а счета растут
Центр привлечения инвестиций
С заботой о племенном стаде
Шалят не по-детски
Бабушка попросила полицию забрать у нее 3-месячную внучку в СКО
Жамаубаев отказался раскрывать размер зарплаты премьер-министра без его разрешения
Ильин навестил в больнице огнеборцев, пострадавших при пожаре в Астане
Видео о сдаче военных касок на металлолом прокомментировали в Минобороны РК
Взрыв котла в акмолинской школе: стало известно о состоянии пострадавших
Видео с избивающей малыша матерью шокировало Казнет
Снял боевую одежду и вошел в огонь: стали известны подробности подвига столичного пожарного
Семье героя-пожарного из Астаны подарят 3-комнатную квартиру, второму – погасят ипотеку
Подозреваемого в нападении на 12-летнюю девочку задержали в Талдыкоргане
Токаев наградил орденами двух столичных пожарных
Дети не пострадали при взрыве в школьной котельной в Акмолинской области
Токаев: В казахстанском обществе должен укорениться культ знаний, а не диплома
О цифровизации торговли высказался Жумангарин
Котел взорвался во дворе школы в Акмолинской области, есть пострадавшие
Бахтияра Байсеитова объявили в розыск за хищение 320 миллионов тенге
Полицейские задержали мужчину, который гулял с пистолетом в Талдыкоргане
Двух мальчиков, ушедших из детдома, ищут в Алматы
Взрыв котла в акмолинской школе: один из пострадавших умер
Лебеди едва не погибли на озере в СКО
9 человек погибло при взрыве газа в жилом доме на Сахалине
Водитель выпрыгнул из машины на полном ходу в Павлодарской области
Иманбек Зейкенов женился
Новый праздник появился в Казахстане
Водителям "скорой помощи" запретили проезжать на красный и выезжать на встречную полосу
Акимат Алматинской области сделал заявление после гибели мужчины в массовой драке
Закон Республики Казахстан Об амнистии
Двое рабочих упали с 14-го этажа в Астане, один погиб
Российский блогер снимал на видео свои нарушения на дорогах Алматы
Избранница Иманбека из родного Аксу
Дайрабаев высказался о внешней политике Казахстана
Жительница Балхаша убила свою мать за замечание
Ребенок под защитой государства – Кошанов о позиции Токаева
Казахстан и Узбекистан подписали Дорожную карту
Ауесбаев ответил на критику оппонентами его партии
"12-летнюю внучку развращал дедушка" – в полиции Алматы прокомментировали публикацию
Токаев поручил активнее защищать национальные экономические интересы на международных рынках
Праздничный телемарафон: как отметить День Республики, не выходя из дома
14-летняя девочка сбросилась с 19-го этажа в Астане
Трос лифта оборвался в многоэтажке Петропавловска: погиб мужчина
Вопросы развития отечественного машиностроения рассмотрены в Правительстве

Читайте также

Гаджеты , Цифровизация , Госуслуги
Получить ЭЦП теперь могут в "Мобильном ЦОНе" казахстанцы
Цифровизация
Сбои в работе портала электронного правительства объяснили …
Цифровизация , Госуслуги
Когда казахстанцам будут доступны цифровые военные билеты
Гаджеты , Цифровизация , Госуслуги
Все госуслуги намерены перевести в eGov mobile к 2025 году

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]