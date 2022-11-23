Для будущих госслужащих запустили новую услугу на eGov.kz

Теперь сведения о совершении коррупционного преступления можно получить на портале eGov.kz и мобильном приложении eGov mobile, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу АО «Национальные информационные технологии».

Фото: пресс-служба НИТ

Данные обновления реализованы в рамках указа президента РК о дебюрократизации.

Услуга доступна онлайн и оказывается бесплатно.

С помощью нее, пояснили в НИТ, можно получить сведения о совершении коррупционного преступления либо его отсутствии по требованию:

- при поступлении на гражданскую службу;

- на работу в субъекты квазигосударственного сектора.

Ранее такие сведения казахстанцы могли получить, лично обратившись через «Е-Оtinish» в Комитет по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК и его территориальные управления.

После предоставления сведений решение о принятии на работу принимает работодатель.

«В наши дни все необходимые справки хочется получать онлайн, не посещая сами учреждения, и не тратить на это много времени. Мы упростили процесс получения услуги, и теперь будущие госслужащие и работники квазигосударственных компаний могут получать сведения о совершении либо несовершении коррупционных преступлений быстро и онлайн. К тому же данная услуга пользуется спросом у граждан, так с момента запуска услуги уже более 98 тысяч человек получили свои сведения», – отметил председатель правления АО «Национальные информационные технологии» Ростислав Коняшкин.

Для получения новой услуги на портале eGov.kz пользователям необходимо:

- авторизоваться на портале egov.kz;

- на главной странице выбрать раздел «Гражданам» – «Трудоустройство и занятость» – «Трудоустройство и поиск работы»;

- выбрать услугу «Выдача сведений о совершении лицом коррупционного преступления» и перейти по кнопке «Заказать услугу онлайн»;

- инициировать заказ услуги онлайн;

- подписать и получить услугу с помощью ЭЦП.

Срок оказания услуги – 10 минут, в случае необходимости дополнительной установочной проверки – 5 рабочих дней.

В случае проведения дополнительной проверки, в течение 3 рабочих дней направляется промежуточный ответ о необходимости подачи повторного обращения по истечении 20 рабочих дней с момента получения услугодателем запроса.

Результатом оказания услуги является уведомление (в личном кабинете, в разделе «История услуг») со сведениями о наличии либо отсутствии уголовного дела, возбужденного по коррупционным статьям, по которому не принято окончательное процессуальное решение.

Вместе с тем аналогичная услуга доступна в мобильном приложении eGov mobile в разделе «Трудоустройство и занятость». Сведения направляются в раздел «Уведомления» на eGov mobile.

Услуга реализована благодаря совместной работе НИТ, Комитета государственных услуг Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК и Генеральной прокуратуры РК.

Ссылка на подробную видеоинструкцию: https://youtu.be/uGg7UHuhzbY.