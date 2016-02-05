​Для достижения продуктивной занятости

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Адия КЕНЖЕГУЛОВА

Открывая мероприятие, заместитель председателя Сената Аскар Бейсенбаев отметил актуальность решения проблем социальной защиты и трудоустройства населения на законодательном уровне. 

Председатель Комитета по социально-культурному развитию и науке Ахан Бижанов в своем выступлении подчерк­нул, что в условиях влияния мирового экономического кризиса на отечественную экономику решение вопроса занятости, являющегося одним из факторов обеспечения стабильности и устойчивого развития страны, приобретает социально-политическую значимость. Глава государства Нурсултан Назарбаев в своем выступлении на недавнем XVII съезде партии «Нур Отан» обратил особое внимание на значимость поддержки деловой активности и занятости населения.

В связи с этим А. Бижанов указал на необходимость приведения правовой базы в данной сфере в соответствие с современными требованиями и реалиями времени. Предлагаемые нормы должны быть направлены на развитие предпринимательской инициативы, поддержку малого и среднего бизнеса.

С основным докладом выступила министр здравоохранения и социального развития РК Тамара Дуйсенова, которая подробно ознакомила сенаторов с новеллами законопроектов.

Новая редакция закона о занятости, по словам докладчика, направлена на достижение устойчивой и продуктивной занятости, сокращение безработицы, переход к международным подходам измерения показателей рынка труда. Также изменяется процедура присвоения статуса безработного с усилением его ответственности, дифференцируются меры социальной поддержки лиц, потерявших работу.

Предложенные нормы соответствуют основополагающим принципам Международной организации труда, а также моделям занятости, используемым в большинстве стран Организации экономического сотрудничества и развития.

Сопутствующим законопроектом «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам занятости населения», как было отмечено в докладе, вносятся поправки в законы «О местном государственном управлении и само­управлении», «Об обязательном социальном страховании», «О пенсионном обеспечении», «О профессиональных союзах». В частности, речь идет о мерах социальной защиты отдельных категорий населения, освобождении работодателя от уплаты обязательных пенсионных взносов за безработных граждан и усилении роли профессиональных союзов в вопросах обеспечения занятости.

По итогам презентации министр ответила на вопросы сенаторов. В дальнейшем работа над законопроектами, регулирующими рынок труда, будет продолжена на заседаниях рабочей группы и комитетов Сената. 

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