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Для достижения углеродной нейтральности
Анвар Ахметов

Премьер-министр РК Аскар Мамин провел встречу с вице-президентом Всемирного банка по регио­ну Европы и Центральной Азии Анной Бьерде и принял участие в дискуссионной сессии Всемирного банка и Правительства РК по проб­лемам привлечения инвестиций в модернизацию базовых сфер экономики с целью достижения углеродной нейтральности.

– На протяжении трех десятилетий сотрудничества Казахстана со Всемирным банком в стране реализовано свыше 55 проектов на общую сумму более 8 миллиардов долларов в таких сферах, как финансы, инфраструктура, ЖКХ, энергетика, малый и средний бизнес, АПК и IT-сектор. Из текущего инвестиционного портфеля Всемирного банка в Казахстане в настоящее время осуществляются 13 проектов на общую сумму 3,6 миллиарда долларов, – сказал Аскар Мамин.

Глава Правительства подчеркнул важность дальнейшего расширения сотрудничества со Всемирным банком по внедрению в РК модели «зеленой» экономики и обеспечения устойчивого роста. Группа Всемирного банка является крупнейшей в мире многосторонней организацией, финансирующей меры по борьбе с изменением климата в развивающихся странах.

Участники встречи рассмотрели модели и факторы, влияющие на привлечение «зеленых» инвестиций и формирование новых источников роста в сферах энергетики, сельского хозяйства, обрабатываю­щей промышленнос­ти, ИКТ, инжиниринговых услуг, транспорта. Обсужден международный опыт государственного и частного секторов в развитии инфраструктуры и технологий с низким уровнем выбросов.

Как сообщила пресс-служба ­Премьер-министра, помимо членов Правительства РК в дискуссионной сессии приняли участие ведущие эксперты в области стимулирования «зеленого» роста: региональный директор Всемирного банка по инфраструктуре Чарльз Кормье, руководитель отдела Евразии ОЭСР Уильям Томпсон, профессор Римского университета Паскуале Лучио Скандиццо, президент Комитета экспертов по правовым вопросам Плана развития справедливого перехода при Министерстве окружающей среды и энергетики Греции Иоаннис Цорцис, глава Комиссии по вопросам производительности труда Новой Зеландии Эндрю Свит, старший советник министра финансов Финляндии, сопредседатель Коалиции министров финансов по борьбе с изменением климата Пекка Морен, представители деловых кругов.

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