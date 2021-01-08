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Для духовного развития нации
Алибек Аскаров, писатель, заслуженный деятель Казахстана

Несколько лет назад я участвовал в работе международной конференции, организованной ЮНЕСКО в Ульяновске. Мне, как представителю от казахстанской стороны, было предоставлено слово. В своем докладе я рассказал о цели, содержании и ходе реализации программы «Мәдени мұра» в нашей стране, сообщил о выходе 100-томного издания произведений казахского фольклора. По окончании конференции ко мне подошла профессор из Болгарии, вежливо поздоровалась и спросила: «Вы, наверное, ошиблись в своем докладе, сказав, что изданы 100 томов, посвященных фольклору казахского народа. Вы, наверное, хотели сказать 10, а не 100 томов?» Я твердо ответил: «Нет, я не ошибся, это правда – издан 100-томный сборник казахского фольклора». Тогда профессор с большим удивлением отметила, что «казахский народ, фольклор которого составляет 100 томов, является духовно богатым народом».

Тезис о необходимости разработки государственной прог­раммы «Мәдени мұра» в 2003 году в Послании народу Казахстана озвучил Первый Президент страны Нурсултан Назарбаев. Разработчиком, организатором и координатором программы было утверждено тогда Министерство культуры, информации и общест­венного согласия.

Так, было запланировано подготовить и издать сборники «Мировое историческое сознание» – 10 томов, «История Казахстана в произведениях древнего мира» – 2 тома, «История Казахстана в иранско-персидских источниках
V–XVII веков» – 5 томов, «История Казахстана в арабских источниках IX–XVII веков» 3 тома, «История Казахстана в тюркоязычных источниках XV–XX веков» – 5 томов, «История Казахстана в китайских источниках» – 5 томов, «История Казахстана в монгольских источниках» – 5 томов, «История Казахстана в русских источниках XVI–XX веков» – 10 томов, «История Казахстана в западных источниках XII века» – 10 томов, «Мировое философское наследие» – 20 томов, «Мировое культурологическое сознание» – 10 томов, «Мировое политологическое сознание» – 10 томов, «Экономическая классика» – 10 томов, «Мировая психология» – 10 томов, «Мировое психологическое сознание» – 10 томов. В те годы я был ответственным секретарем Общественного совета по реализации государственной программы «Мәдени мұра» и возглавлял рабочий штаб, и был свидетелем всех этих событий.

Специалисты поначалу скептически отнеслись к тому, что можно собрать такое количест­во необходимого материала. Однако после 7–8 лет кропотливой работы накопленного материала оказалось намного больше, и пришлось выпустить еще дополнительных 18 томов.

В этой масштабной работе были задействованы авторитетные ученые, общественные деятели, научно-исследовательские институты. Через 10 лет все обозначенные многотомники из каж­дой области были готовы. Так они стали достоянием широкого круга читателей и ученой общественности как в Казахстане, так и за его пределами. Материалы об археологических раскопках и результатах этнографических экспедиций были четко систематизированы, восстановлены многие историко-культурные объекты, занимающие особое место в судьбе казахов. Духовное наследие нашего народа было собрано в 100-томном сборнике казахского фольклора. Это богатое культурное и духовное наследие стало бесценным сокровищем казахского народа, вечным благословением для будущих поколений. Это еще одна четко обозначенная идеологема патрио­тического акта «Мәңгілік ел».

Как отметил в своей статье Президент Касым-Жомарт ­Токаев, это богатство еще предстоит ввести в научный оборот, при этом замечая, «что стоит уделить внимание простым и легким для восприятия произведениям для детей, молодежи, а не увлекаться масштабными выставками и другими проектами».

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