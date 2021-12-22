Для духовного развития

Юбилей Независимости – новый этап в развитии страны. Нурсултан Абишевич Назарбаев – Елбасы в статье «Уроки Независимости» рассказал о том, через какие сложности пришлось пройти народу Казахстана, который с честью и достоинством прошел путь длиною в 30 лет. И это уже наша славная история.

На начальном этапе независимости Казахстана была разработана Государственная программа поддержки культуры, рассчитанная на 1998–2000 годы, а 2000 год был объявлен в стране Годом культуры. Библиотеки Казахстана как социальный институт играют большую роль в обеспечении формирования информационной культуры общества, устойчивого интереса к чтению, отечественной истории, литературе и культуре.

Сформированная на протяжении десятилетий система казахстанских библиотек за годы независимости достигла положительных результатов. Система Министерства культуры и спорта насчитывает 3 840 библиотек, в которых работают 9 362 библиотекаря, активно участвующих в жизни государства. Сегодня библиотеки страны – это многофункциональные информационные и досуговые центры, обеспечивающие в современном удобном формате широкий доступ к накоп­ленному общественному знанию.

С переносом столицы возникла необходимость в создании новой современной библиотеки. Национальная академическая библиотека Респуб­лики Казахстан, созданная по инициативе Первого Президента, была открыта 24 апреля 2004 года. В нас­тоящее время фонд НАБ составляет 1 534 322 единицы хранения. Функ­ционируют 34 читальных зала, в том числе именные залы с передачей личной библиотеки (зал мемориальной коллекции Мырзатая Жолдасбекова, зал «Жазушы» Дукенбая Досжана, зал «Ғалым» Турсынбека Какишева, зал Абиша Кекилбаева и другие), предложения о передаче своих личных коллекций продолжают поступать.

С 2004 года в республике реализуется государственная программа «Культурное наследие», ставшая основой культурной политики независимого Казахстана. Программа послужила мощным импульсом формирования национальной духовности и развития нашего государства. Книги, изданные в рамках госпрограммы, вошли в фонд НАБ РК.

В 2007 году при поддержке Минис­терства культуры и информации в рамках Программы снижения информационного неравенства в республике на 2007–2009 годы был разработан проект создания Казахстанской национальной электронной библиотеки – Электронного государственного библиотечного фонда, направленного на создание единого национального каталога и электронного хранилища. Электронная библиотека стала первым библиотечным государственным проектом и весомым вкладом в развитие казахстанского контента в сети Интернет.

В настоящее время КазНЭБ насчитывает более 64 тыс. электронных документов и обеспечивает свободный доступ к национальному электронному ресурсу культурного и научного наследия Казахстана. Электронная информация доступна каждому казахстанцу и иностранному гражданину независимо от места его проживания. КазНЭБ удаленно посещают пользователи из 109 стран.

Для поддержки чтения как одного из приоритетных направлений развития общества, популяризации казахской литературы, развития исследовательского интереса к изу­чению литературного наследия Казахстана по инициативе Национальной академической библиотеки в Казахстане с 2007 года реализуется республиканская акция «Одна страна – одна книга». Ежегодно посредством анкетирования и опроса среди населения Казахстана выявляются наиболее популярные и востребованные издания. В текущем году в рамках 30-летия Независимости было отобрано 30 разножанровых произведений казахстанских писателей.

Целенаправленная работа проводится по продвижению национальной и современной казахстанской культуры в глобальном мире. Библиотека реа­лизует проекты с целью пропаганды художественного наследия казахской литературы и искусства за рубежом. На сегодня в 40 странах функционируют центры казахстанской литературы и культуры, ставшие диалоговыми площадками для сотрудничества представителей научной, ­творческой интеллигенции Казахстана и зарубежных стран, обмена опытом библиотечных работников. Центры работают в Библиотеке Конгресса США, Нью-Йоркской публичной библиотеке, национальных библиотеках Китая, Франции, Италии, Японии, Кореи, Бразилии, Аргентины и других.

НАБ РК успешно реализует проект «Библиотечный туризм», основной целью которого обозначены повышение квалификации, обмен опытом, посещение сакральных мест казахской земли, пропаганда творчества писателей и поэтов Казахстана, вклад в развитие внутреннего и зарубежного туризма. Кроме библиотекарей, активным участником проекта стала творческая интеллигенция республики.

Будущее государства и нации в руках молодежи. Сегодня в стране более 3,5 млн молодых людей. Это новое поколение! 2019 год по инициа­тиве Первого Президента РК – ­Елбасы был объявлен Годом молодежи, и в НАБ открылся коворкинг-центр «Жастар». Он стал местом проведения тематических встреч молодежи с органами власти, с творческой интеллигенцией, представителями государственных учреждений. Биб­лиотека предоставляет молодежи информационное сопровождение, так как располагает богатейшим фондом информационных и электронных ресурсов, а также комплекс современных услуг: электронный заказ литературы, электронная доставка документов, вопрос библиотекарю и другие.

За годы независимости Республики Казахстан библиотеки стали подлинными информационными и культурными центрами, оказывающими активное содействие внедрению во все сферы жизни передовых технологий, реализации государственных программ, способствующих росту экономики, духовному развитию граждан.