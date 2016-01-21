​Для эффективности реформ

Президент республики Нурсултан Назарбаев, своим Указом поддержавший инициативу парламентариев, отметил: «К мнению о необходимости внеочередных выборов присоединились политические партии, профсоюзы, неправительственные организации, трудовые коллективы предприятий, учреждений и учебных заведений. Свою поддержку также выразили организации ветеранов и молодежи, представители бизнеса, научной и творческой интеллигенции, большое число отдельных граждан».

И Президент поддержал мнение народа, принял единственно верное решение в сложившихся условиях. На сегодня Казахстан, обладая авторитетом на международной арене, должен продолжать кропотливую работу над модернизацией общества и государства. А для эффективного проведения реформ и антикризисной политики нужна слаженная работа всех ветвей власти, гражданского общества и государственного аппарата. И досрочные выборы позволят нам сконцентрироваться на задачах Плана нации.

«Экономический кризис, охвативший многие страны в результате обрушения цен на энергоносители, серьезно влияет на всю мировую экономику и на нашу страну как неотъемлемую ее часть», – сказал Глава государства. В условиях непростой международной обстановки казахстанцам необходимо объединить усилия гражданского общества и государства вокруг реализации Плана нации «100 конкретных шагов», предложенного Президентом Нурсултаном Назарбаевым. Особенно важно начать с подтверждения легитимности Парламента. Проведение выборов в Мажилис продиктовано текущей политической и экономической ситуацией.

Внеочередные выборы позволят обеспечить широкую консолидацию, единство и слаженность действий всего казахстанского общества для эффективной реализации антикризисных мер и институциональных реформ. Глава государства справедливо заметил, что «избирательная кампания и выборы помогут консолидировать нацию на сложнейшем этапе и вывести наш Казахстан на новые рубежи развития». Это позволит стране не только справиться с очередной волной кризиса, но и существенно продвинуться к поставленной цели – войти в число 30 развитых стран мира.