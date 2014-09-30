Для ЭСКПО будет увеличена численность столичных полицейских на 1187 человек Общество Асхат Ниязов

Для обеспечение безопасности "Экспо - 2017" будет увеличена численность столичных полицейских на 1187 человек. Об этом рассказал заместитель министра внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев на расширенном заседании профильного комитета Мажилиса Парламента, посвященного подготовке к проведению выставки, передает корреспондент Kazpravda.kz.



Нами разработанная концепция по безопасности проведения Экспо-2017 создана республиканский штаб, куда вошли все представители силовых структур. .. Мы практически полностью проект строительства Экспо-2017 держим на контроле. Заключительная стадия, это с 2015-2016 года техническая укреплоенность на этих объектах будет укрепляться.

"Нами также внесено предложение об увеличении штатной численности ДВД Астаны, которое будет принимать непосредственное участие в охране общественного порядка во время выставки. На сегодняшний день поддержано республиканской бюджетной комиссией увеличение штатной численности ДВД города на 1187 единиц, 229 единиц вводится в этом году. в 2015 году -200 единиц, и остальные 987 единиц - вводится в 2016 году" - расказывает заместиетль главы МВД.



По словам Ерлан Тургумбаев будет делаться акцент на патрульную полицию, которая будет нести службу в местах проведения "Экспо 2017": "Будет 2 периметра, которые будут охраняться, и естественно, будет прорабатываться вопрос об обучении личного состава английскому языку. Кроме этого, в местах пребывания и проживания туристов, гостей это на привокзальных территориях, аэропортах, также будет работать в усиленном варианте наши сотрудники".

