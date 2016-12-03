​Для гармоничного развития

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Женис БАЙТУРИН
фото из архива информцентра «Актобе-акпарат»

В преддверии 25-летия Независимости в облас­ти открыт ряд новых учреждений образования. Только в текущем году начали работу 6 новых общеобразовательных школ, частная школа, детский дом семейного типа, 38 дошкольных организаций. В рамках государственно-частного партнерства на днях в новом микрорайоне «Батыс-2» распахнул свои двери еще один детский образовательный центр – «Нектар», который рассчитан на 320 мест.

Дошкольное учреждение оснащено всем самым лучшим для гармоничного развития малышей: современной техникой и оборудованием, удобной мебелью, несколькими спортивными залами, кабинетами музыки, игровыми площадками, бассейном, соляной шахтой... Общая площадь учреждения составляет почти 6,5 тыс. кв. м, стоимость его строительства – 800 млн тенге. За довольно короткий срок объект был возведен ТОО «Нектар», возглавляемым известным актюбинским бизнесменом Шамилем Каспрановым. В новом детском саду в первый же день состоялась благотворительная акция «Твори добро!» для детей с ограниченными возможностями.

При содействии руководства области и социально ориентированного бизнеса в регионе большое значение придается развитию способностей одаренных детей. Так, наконец решен вопрос со зданием для областной физико-математической школы-интерната для одаренных детей, остававшийся актуальным последние несколько лет. Инициатором проекта выступило ТОО «Реабилитационный центр «Акбобек». Учебное заведение, занятия в котором ведутся на государственном языке, рассчитано на 166 мест. Имеется интернат на 100 мест. Словом, здесь созданы все условия для учащихся.

Отрадно, что торжественное открытие школы состоялось именно в День Первого Президента страны. Глава региона Бердыбек Сапарбаев вручил 26 одаренным школьникам, являющимся победителями республиканских и международных олимпиад, творческих конкурсов, научных и спортивных соревнований, сертификаты на выездную экскурсию в Астану, а также памятные подарки.

Обращаясь к ребятам, аким отметил, что Президент страны воплотил в жизнь множество проектов и идей, направленных на развитие, раскрытие потенциала подрас­тающего поколения, поддержку одаренных детей. Сегодня в стране действуют учебные заведения, отвечающие мировым стандартам качества образования. И достойным ответом на заботу государства должен стать честный и доблестный труд молодого поколения на благо своей Родины.

Отметим, что за годы независимости РК только в Актюбинской области были открыты 4 областные специализированные школы-интерната для одаренных детей, Назарбаев Интеллектуальная школа, 7 гимназий, работающих в инновационном режиме, 15 школ-гимназий, 3 школы-лицея. Построены и введены в эксплуатацию 113 новых школ на 37 656 учени­ческих мест.

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