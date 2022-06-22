Для гармонии души и тела

В Нур-Султане отметили Международный день йоги.

Около 500 человек собра­лись на площади перед ­театром Astana Opera. Индуисты связывают 21 июня с началом лета и уверены, что в этот день энергия Земли и ее жителей достигает самого пика, и ­все благие дела, совершенные в это время, имеют особую ­силу.

Несомненно, йога очень популярна среди казахстанцев. Объявленный ООН в 2015 году Международный день йоги теперь отмечается 21 июня во многих городах Казахстана. Как говорят организаторы празднования, занятия йогой способствуют укреплению как физического, так и психического здоровья, причем актуальность и популярность тренировок возросли в разы во время карантинных ограничений в течение последних двух лет.

Церемонию открытия праздничных мероприятий по йоге провела в столичном Центре им. Свами Вивекананды министр иностранных дел и культуры Индии Минакши Лекхи. Эстафету приняли поклонники йоги в Нур-Султане, Аркалыке, Алматы, Усть-Каменогорске, Талдыкоргане, Атырау, Павлодаре, Уральске, Шымкенте, Актобе, Аксае, Кокшетау, Костанае, Караганде, Семее, Петропавловске, Экибастузе, Таразе, Актау, Темиртау, Рудном.

Посол Индии в Казахстане Шубхдаршини Трипати поздравила казахстанцев с Международным днем йоги, а также поблагодарила Министерство здравоохранения за поддерж­ку и признание пользы йоги для оздоровления и здорового образа жизни.

– Такие совместные мероприятия будут способствовать дальнейшему развитию культурного сотрудничества между нашими странами, – сказала Шубхдаршини Трипати. – Йога уникальна во многих смыслах. Для занятий не требуются оборудование и экипировка. Все, что нужно, – это ваше время и место. Эксперты считают, что йога не просто меняет отношение к жизни, она трансформирует человека. Это не внешние тренировки, это внутренняя работа. Йога зародилась в Древней Индии 5 тысяч лет назад. Сейчас это наука, которая приводит в гармонию душу и тело, человека и природу.

Министр здравоохранения РК Ажар Гиният отметила, что медицинские работники видят ценность йоги и других традиционных практик, так как они направлены на поддержание и укрепление здоровья на физическом и ментальном уровнях, и выразила уверенность в дальнейшем сотрудничестве Казахстана и Индии в сфере здравоохранения.

Вице-министр культуры и спорта Ержан Еркинбаев также подчеркнул полезность прак­тики йоги, назвав ее составной частью культуры и уникальным способом оставаться в форме и быть здоровым.