Статьи
Для гармонии души и тела
Александра Власова

В Нур-Султане отметили Международный день йоги.

Около 500 человек собра­лись на площади перед ­театром Astana Opera. Индуисты связывают 21 июня с началом лета и уверены, что в этот день энергия Земли и ее жителей достигает самого пика, и ­все благие дела, совершенные в это время, имеют особую ­силу.

Несомненно, йога очень популярна среди казахстанцев. Объявленный ООН в 2015 году Международный день йоги теперь отмечается 21 июня во многих городах Казахстана. Как говорят организаторы празднования, занятия йогой способствуют укреплению как физического, так и психического здоровья, причем актуальность и популярность тренировок возросли в разы во время карантинных ограничений в течение последних двух лет.

Церемонию открытия праздничных мероприятий по йоге провела в столичном Центре им. Свами Вивекананды министр иностранных дел и культуры Индии Минакши Лекхи. Эстафету приняли поклонники йоги в Нур-Султане, Аркалыке, Алматы, Усть-Каменогорске, Талдыкоргане, Атырау, Павлодаре, Уральске, Шымкенте, Актобе, Аксае, Кокшетау, Костанае, Караганде, Семее, Петропавловске, Экибастузе, Таразе, Актау, Темиртау, Рудном.

Посол Индии в Казахстане Шубхдаршини Трипати поздравила казахстанцев с Международным днем йоги, а также поблагодарила Министерство здравоохранения за поддерж­ку и признание пользы йоги для оздоровления и здорового образа жизни.

– Такие совместные мероприятия будут способствовать дальнейшему развитию культурного сотрудничества между нашими странами, – сказала Шубхдаршини Трипати. – Йога уникальна во многих смыслах. Для занятий не требуются оборудование и экипировка. Все, что нужно, – это ваше время и место. Эксперты считают, что йога не просто меняет отношение к жизни, она трансформирует человека. Это не внешние тренировки, это внутренняя работа. Йога зародилась в Древней Индии 5 тысяч лет назад. Сейчас это наука, которая приводит в гармонию душу и тело, человека и природу.

Министр здравоохранения РК Ажар Гиният отметила, что медицинские работники видят ценность йоги и других традиционных практик, так как они направлены на поддержание и укрепление здоровья на физическом и ментальном уровнях, и выразила уверенность в дальнейшем сотрудничестве Казахстана и Индии в сфере здравоохранения.

Вице-министр культуры и спорта Ержан Еркинбаев также подчеркнул полезность прак­тики йоги, назвав ее составной частью культуры и уникальным способом оставаться в форме и быть здоровым.

Популярное

Все
Дом, в котором живет ветеран
Сто лет достоинства
«Сәлем! K-Pop Festa»
Зеркало прошлого
Они сражались за Родину
Жизнь без наркотиков
Для гармонии души и тела
Стихийный самозахват земель идет в Павлодаре
"Мальчик 3 часа избивал девочку в детском центре развития": возбуждено уголовное дело
О Токаеве пишут влиятельные СМИ многих стран после выступления на ПМЭФ
Выступление Токаева в Петербурге вызвало большой резонанс в казахстанском обществе
Слухи о выходе Казахстана из ЕАЭС прокомментировал Токаев
Национальный курултай – возрожденная традиция для Нового Казахстана
"Сбежавший" от СМИ аким Кызылординской области рассказал о своих дорогих часах
По дороге в Новый Казахстан – интервью с главой ЦИК РК
Костанайские КСК отчитались о 100-процентном переходе многоэтажек на новые формы управления – ОСИ или ПТ, но на деле это не так
Токаев высказался о признании ДНР и ЛНР
Почему Жетысу не может спасти Казахстан от сахарного кризиса
Секретные материалы казахстанских недропользователей
Токаев озвучил претензии к высказываниям российских депутатов
Продукты в Казахстане могут подорожать еще на 50% – экономист
Видео с пьяным полицейским у разбитого авто прокомментировали в ДП Атырауской области
Двое детей утонули в реке в Акмолинской области
Духовная сила Улытау
Казахи и русские должны держаться вместе – Касым-Жомарт Токаев
Есть у столицы пояс. Продовольственный
Токаев вновь отметил важность получения техобразования
Знаменитый мавзолей Ахмета Яссауи оказался в зоне риска
Между Казахстаном и Россией возобновляется курсирование поездов – расписание
Четыре казахстанских вуза вошли в мировой рейтинг Times Higher Education
Отцу погибшего от рук террористов казахстанского солдата подарили автомобиль
Известные казахстанцы высказались о роли референдума в дальнейшей судьбе страны
В Казахстане в очередной раз переносят сроки введения GPP
Как отразятся на жизни казахстанцев новые поправки в Конституцию
Алихан Смаилов дал поручения по внедрению 5G в Казахстане
Коллекция средневековых монет заставляет по-новому взглянуть на прошлое Казахстана
Закон РК «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан»
Отверткой в сердце: очевидцы рассказали об убийстве пассажира такси в Каскелене
ОСМС: мифы и реальность
Ситуация в Таджикистане может потребовать ввода военного контингента ОДКБ
Появилось видео последнего прыжка казахстанца для ролика в TikTok в Актау
Известные казахстанцы высказались о прошедшем референдуме
Назарбаев впервые высказался о находящихся под следствием родственниках
Шура спел на улице в Нур-Султане
Повлияло ли льготное кредитование на стоимость автомобилей, ответил эксперт
Возраст выхода на пенсию поднимут военнослужащим в Казахстане
Дефицит казахстанского газа через три года спрогнозировал министр энергетики

Читайте также

Статьи
За родной огонек
Статьи
Они сражались за Родину
Статьи
Жизнь без наркотиков
Статьи
Сто лет достоинства

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]