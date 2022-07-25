Для глубоких исследований

Библиотека Ватикана может открыть доступ казахстанским ученым к рукописям об истории тюркского мира.

Во время встречи с послом Ватикана в Республике Казахстан Фрэнсисом Ассизи Чулликаттом министр науки и высшего образования Саясат Нурбек обратился с предложением открыть для казахстанских ученых доступ к хранилищам библиотеки Ватикана. В частности, речь шла о ру­кописях по истории тюркского мира.

– Доступ казахстанских ученых к библиотеке Ватикана позволит глубже исследовать историю тюркского мира, – отметил

Саясат Нурбек.

Он проинформировал посла Ватикана о программе «500 стажировок», направленной на стимулирование участия казахстанских ученых в научных исследованиях зарубежных вузов. В свою очередь господин Чулликатт рассказал о сотрудничестве между Ватиканом и Казахстаном, а также о деятельности лучших вузов Италии.

– Система высшего образования оказывает ключевое влияние на прогрессивное развитие общества, – подчеркнул Фрэнсис Ассизи Чулликатт.

Напомним, в июне этого года на V заседании научного совета Международной Тюркской академии в Нур-Султане принято итоговое решение по общим учебным пособиям тюркского мира, в том числе об учебнике «Общая тюркская история». Одной из основных целей подготовки серии учебников является выработка объективной оценки роли тюркских кочевых цивилизаций в развитии Евразии, проинформировала пресс-служба Министерства науки и высшего образования РК.