Для граждан добродетельного общества Раушан Шулембаева

Договоренность об этом была достигнута в ходе недавнего визита верховного представителя Альянса цивилизаций ООН Насира Абдулазиза аль-Насера в КазНУ. В основу инициативы заложена ключевая мысль Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, высказанная в статье «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания»: «...общественное сознание требует не только выработки принципов модернизации, но и конкретных проектов, которые могли бы позволить ответить на вызовы времени».

Первым условием модернизации нового типа названо сохранение своей культуры, собственного национального кода. Проект, посвященный ученому древнего Востока, полностью отвечает этой задаче, уверены в университете, поскольку без опоры на национально-культурные корни модернизация повиснет в воздухе.

Встреча в рамках казахстанской секции в Нью-Йорке будет посвящена философским идеям величайшего уроженца казах­станской земли Абу Наср аль-Фараби, их влиянию на развитие цивилизации. Сегодня его мировоззрение и идеи особенно актуальны и могут помочь в прео­долении глобального духовного кризиса и построении современного добродетельного общества. Как утверждал сам аль-Фараби, «только через объединение и взаимопомощь людей и народов можно обрести счастье...»

В Нью-Йорке КазНУ даст старт уникальному международному проекту «Формирование граж­дан добродетельного общества», цель которого – объединение университетов разных стран в распространении среди молодежи идей мира, добра и справедливости, заложенных в трудах аль-Фараби. Глубокое изучение его наследия, своего рода моста философской мысли между Востоком и Западом позволит объединить академическое сообщество в решении глобальных проблем. Для этого при Альянсе цивилизаций ООН планируется открыть постоянно действующее отделение по изучению аль-Фараби. Такие научные центры уже успешно действуют в Стамбульском и Иорданском университетах.

