Для кандасов упростили получение гражданства Казахстана

Фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов



С 1 сентября 2021 года четыре государственные услуги для этнических казахов, вернувшихся на историческую родину, начали оказывать по принципу "одного заявления". Услуга "Присвоение или продление статуса кандаса" оказывается совокупно с еще тремя услугами, необходимыми переселенцам, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения РК.

Так, после заявления на вышеупомянутую госуслугу, услугополучатель сможет воспользоваться услугами "Включение в региональную квоту приема кандасов и переселенцев", "Выдача разрешения иностранцам и лицам без гражданства на постоянное жительство в Республике Казахстан", а также "Регистрация приема, восстановления и выхода из гражданства Республики Казахстан".Сроки оказания услуги по принципу "одного заявления":– присвоение или продление статуса кандаса – 4 рабочих дня;– включение в региональную квоту приема кандасов и переселенцев – 14 рабочих дней;– выдача разрешения иностранцам и лицам без гражданства на постоянное жительство в Республике Казахстан – 45 календарных дней;– регистрация приема, восстановления и выхода из гражданства Республики Казахстан – 30 рабочих дней.День приема документов не входит в срок оказания государственной услуги.В целях получения данной композитной государственной услуги кандасам достаточно представить соответствующие документы согласно единому перечню.