Для кандасов упростили получение гражданства Казахстана

Общество
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Фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов
С 1 сентября 2021 года четыре государственные услуги для этнических казахов, вернувшихся на историческую родину, начали оказывать по принципу "одного заявления". Услуга "Присвоение или продление статуса кандаса" оказывается совокупно с еще тремя услугами, необходимыми переселенцам, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения РК.

Так, после заявления на вышеупомянутую госуслугу, услугополучатель сможет воспользоваться услугами "Включение в региональную квоту приема кандасов и переселенцев", "Выдача разрешения иностранцам и лицам без гражданства на постоянное жительство в Республике Казахстан", а также "Регистрация приема, восстановления и выхода из гражданства Республики Казахстан".

Сроки оказания услуги по принципу "одного заявления":

– присвоение или продление статуса кандаса – 4 рабочих дня;

– включение в региональную квоту приема кандасов и переселенцев – 14 рабочих дней;

– выдача разрешения иностранцам и лицам без гражданства на постоянное жительство в Республике Казахстан – 45 календарных дней;

– регистрация приема, восстановления и выхода из гражданства Республики Казахстан – 30 рабочих дней.

День приема документов не входит в срок оказания государственной услуги.

В целях получения данной композитной государственной услуги кандасам достаточно представить соответствующие документы согласно единому перечню.

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