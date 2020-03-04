Для казахстанских журналистов стартовало модульное обучение "Новые СМИ"

Общество
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Наталия Буланова
Фото: inform.kz
В Нур-Султане стартовало модульное обучение "Новые СМИ" для журналистов Казахстана. Модульное обучение является совместным проектом Tika Turkey, АО "Казинформ" и "Медиа дамыту коры" и проводится в рамках празднования 100-летия МИА "Казинформ", сообщает Inform.kz.

В течение пяти дней представили Tika Turkey поделятся навыками по работе с социальными сетями, расскажут об экономике новостей в международных средствах массовой информации. Тренером выступит Хале Айдомуш - специалист по производству и управлению контентом в цифровых медиа TRT Istanbul Radiosu.

Отметим, во время проведения обучения будут затронуты следующие темы: социальные сети для журналистов, экономика новостей в международных средствах массовой информации, цифровые медиапредложения. Обучение проходит на турецком языке с переводом на казахский.

Необходимо подчеркнуть, что обучение проходят журналисты телеканалов "Qazaqstan" и "Хабар", печатных СМИ "Егемен Казахстан", "Астана акшамы", "Азаттык рухы", "Айкын" и АО "Казконтент".

Данный проект является хорошей возможностью повышения теоретических и практических познаний журналистов. По окончании каждому участнику будет выдан сертификат.

Tika Turkey - турецкое агентство по сотрудничеству и координированию, которое проводит мероприятия разного рода: курсы повышения квалификации, тренинги, семинары, и оказывает помощь в других сферах. Основная цель Tika Turkey - развивать экономическое, торговое, техническое, социальное, культурное и образовательное сотрудничество между тюркскими странами и общинами.

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