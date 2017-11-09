​Для комфорта, безопасности и спорта

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Галина Вологодская, Усть-Каменогорск

На протяжении ряда лет «Казцинк» остается одним из главных партнеров местной исполнительной власти в развитии городов, где расположены его подразделения. Все проекты, поддержанные компанией, как правило, сформированы с учетом предложений и пожеланий самих горняков и металлургов, горожан, депутатов в Усть-Каменогорске, Риддере, Зыряновске, Серебрянске. Как заметили в руководстве компании, средства должны нести реальную пользу людям.

Церемония подписания меморандума состоялась в октябре, однако направления и планы сотрудничества были согласованы с руководством Восточного Казахстана заранее. На сегодня, как пояснили в компании, они выполнены практически на 90%. В Зыряновске это ремонт девяти дорог, модернизация районной котельной. В Риддере – реконструкция сетей водо- и электроснабжения, ремонт стадиона «Сокол», комплекса детско-юношеской спортшколы и другие проекты.

Большую помощь получили медики. В Усть-Каменогорске областному Центру матери и ребенка передано оборудование для операционного блока, ЛОР-отделения, микрохирургии глаза, лучевой диагностики. В областном онкодиспансере с помощью компании оснастили операционный блок и рентген-отделение, в городской больнице № 1 установили видео­эндоскопический комплекс для артроскопических операций.

– Выделены средства для ре­гиональной программы поэтапной комплексной подготовки и повышению квалификации 150 врачей, – рассказали в компании. – В лучших отечественных и зарубежных клиниках пройдут повышение квалификации врачи в сфере охраны материнства и детства, онкологии, болезней системы кровообращения.

В 2018 году в соответствии с меморандумом стартует еще ряд проектов, рассчитанных не на один год. В частности, в Риддере, Зыряновске и Серебрянске планируется отремонтировать дороги, тротуары, установить новое уличное освещение, модернизировать автобусные остановки. Отличной новостью стало решение реконструировать трассу от поселка Новая Бухтарма до популярной базы отдыха «Айна» на Бухтарминском водохранилище. Это значит, летний отдых станет комфортней и доступней.

– Основные инвестиции пойдут на медицинские проекты, – рассказали в компании. – В Зыряновске и Серебрянске больницы получат новое оборудование. Кроме того, откроется Зыряновский районный инсультный центр. В Риддере будет реконструирована горбольница № 1 – с заменой лифта, введением резервного источника питания, новым оснащением и машиной скорой помощи. Запланировано также дооснащение родильного и травматологического отделений в Риддере, в том числе многофункциональным комплексом для родовспоможения и реа­нимационным чемоданом для новорожденных. Планируется разработать проект строительства новой горбольницы.

В Усть-Каменогорске появится Центр роботизированной хирургии и трансплантации почек. При участии крупных предприятий начнется строительство Гематологического центра, который позволит значительно улучшить диагностику патологий крови и онкозаболеваний на ранних стадиях. Предполагается, что центр станет одним из самых высокотехнологичных в стране.

– Средства, обозначенные в меморандуме, позволят также отремонтировать в Усть-Каменогорске горбольницу № 1 и онкологичес­кий диспансер, – пояснили в ТОО «Казцинк». – Построить 25 детских игровых площадок и комплексов для workout, модернизировать общеобразовательные школы по стандартам Назарбаев Интеллектуальных школ.

Традиционно важным для компании стало спортивное направление. Дополнительно к меморандуму «Казцинк» самостоятельно принял решение остаться генеральным спонсором хоккейного клуба «Торпедо», а также поддерживать массовые досуговые и туристические мероприятия.

– Продолжится оказание помощи детским домам и приютам, домам престарелых, – заключили специалисты. – На адресную поддержку социально уязвимых слоев населения дополнительно будет направлено около 5 миллиардов тенге. Многолетнее партнерство с властью региона как нельзя лучше подтверждает социальный и производственный принцип компании «Вместе мы можем многое!». 

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