Для комфорта граждан

Центр разместился в здании Генпрокуратуры на площади 800 кв. м и представляет собой комфортабельное помещение, оснащенное современным инженерно-техническим оборудованием, сис­темой электронной очереди, сектором самообслуживания Connection Point, залом ожидания и другой необходимой инфраструктурой.

По сути, идею сервисного подхода переняли у ЦОНов: очереди по талонам, принцип одного окна. И сделано это было исключительно для удобства граждан. Основная задача центра – оперативное разрешение жалоб, повышение уровня доверия граждан к правоохранительным органам, устранение барьеров и бюрократии.

– Мы открыли этот центр в соответствии с международными стандартами, сог­ласно требованиям времени. Например, у нас есть зал, в котором будут проводиться лекции по правовым темам, разъясняться нормы права и законодательства. Возможен также режим онлайн-конференций для связи с прокуратурами областей, с его помощью обращение будет рассматриваться коллективно. Если есть вопросы, которые имеют актуальность, будем приглашать специалистов из других органов, – пояснил руководитель Центра правоохранительных услуг, старший помощник Генерального прокурора Сагатбек Сулеймен.

Прием будут осуществлять опытные прокуроры по будням с 9.00 до 18.30. Для большей эффективности рассмотрения обращений привлекут также субъектов оказания юридических услуг: адвокатов, нотариусов, медиа­торов и работников службы пробации. Предполагается и оказание услуг психологов, так как именно в правоохранительные органы чаще всего обращаются пострадавшие, люди в нестабильном возбужденном состоянии.

Также здесь оборудована специальная кабинка для записи видеообращения, в которой каждый гражданин может рассказать о волнующей его проблеме первому руководителю госоргана. Пользоваться видеокабинкой довольно легко: для этого необходимо лишь поднести удостоверение личности к устройству считывания штрих-кодов.

– По большей части юридическая помощь предназначена для социально уязвимых слоев населения. Это люди с ограниченными возможнос­тями, пенсионеры, участники Великой Отечественной войны. Но конечно, сюда могут обращаться и другие категории граждан по любому правовому спору. К примеру, можно получить консультацию по вопросам получения алиментов, реабилитации, прохождения военной службы и так далее, – отметила заместитель председателя республиканской комиссии адвокатов Кадыржан Баймуханова.

К слову, консультации, разъяснение правовых норм, оформление документов и прочие виды услуг в ЦПУ будут оказываться на безвозмездной основе. На территории центра, что немаловажно, имеется игровая комната для детей, чьи родители могут прийти с воп­росами в прокуратуру.

Подобные центры открыты также в Актобе и Костанае. В дальнейшем планируется внедрение системы по всей стране.